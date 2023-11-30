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都蘭觀海平台岸際用電氣設備採捕水產 4男送辦

4男違法使用電器設備採捕水產，海巡單位當場人贓俱獲送辦。（記者陳賢義翻攝）

4男違法使用電器設備採捕水產，海巡單位當場人贓俱獲送辦。（記者陳賢義翻攝）

2023/11/30 13:52

〔記者陳賢義／台東報導〕海巡署東部分署第一三岸巡隊八〇中隊第二機動巡邏站人員，昨晚8時20分許，巡邏至都蘭觀海平台左側岸際時，發現4名男子疑似以暗色作掩護，使用電氣設備違法採捕水產動植物，當場人贓俱後，訊後，依法移送台東地檢署偵辦。

第一三岸巡隊表示，第二機動巡邏站人員是在巡邏至都蘭觀海平台左側岸際時，運用熱顯像儀高科技偵蒐裝備查看，發現4人疑似使用電氣設備採捕水產動植物等違法行為，經初步調查，現場確有使用自製電氣設備於近岸違法進行採捕情事，漁獲計有鰻魚、雜蝦、雜魚及螃蟹約3.7公斤，隨後由本隊司法小組帶回偵訊，並依違反漁業法第四十八條第一項第三款「使用電氣或其他麻醉物，採捕水產動植物」規定，隨案移送東檢偵辦。

第一三岸巡隊呼籲，民眾若有使用毒物、炸藥或其他爆裂物及電氣或其他麻醉物採捕水產動植物時，已違反「漁業法第四十八條第一項各款規定，並依同法第60條第1项規定，處1年以上5年以下有期徒刑、拘役或併科15萬元以下罰金」，提醒民眾千萬不要以身試法；如有岸際發現相關不法情事，可隨時撥打海巡署118免費服務專線。

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