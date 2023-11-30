台74線閃車禍開內側竟被開單 民怒：難道要撞上去？

一位民眾本月13日開大貨車行經台74線大里路段，因碰到車禍走內側，卻被科技執法拍照，結果開單員警審核時照常開單，質疑怠忽職守，根本是擾民。（擷取自「霧峰人俱樂部」）

2023/11/30 11:25

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路大里路段，從去年10月開始執行科技執法，針對跨越槽化線，還有大型車占用內側車道舉發開罰，1年下來已開罰4千多件，不過一位曾姓民眾在臉書社團「霧峰人俱樂部」貼文抱怨，本月中開大貨車行經台74線大里路段，前方中外側車道車禍開內側車道，卻被科技執法開單，不滿舉發照片上就可看到擺放交通錐，不開內側車道難道要撞上去？質疑霧峰分局開單員警審核時根本沒在看胡亂開單，真的是擾民。

霧峰分局交通組表示，查詢後當時前方發生車禍尚未排除，才會擺放交通錐引導車輛行駛內側車道，坦承員警在開單時確實沒注意中線車道上已經有擺放交通錐，已聯繫該名車主說明，會主動將該張罰單撤銷，未來也會提醒員警開單審核時要更注意。

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曾姓民眾在臉書社團「霧峰人俱樂部」貼文，並附上一張霧峰分局員警開出的罰單，罰單上顯示，本月13日上午10點多駕駛大貨車行經台74線31.3K，因違反大貨車不能行駛內側車道的規定，依《道路交通管理處罰條例》33條1項3款開罰5000元。

曾姓民眾表示，即使科技執法也應該人工審核過再開單，而不是隨便開單造成民眾的不便，而且一次開罰5000元，還要特地去申訴，當老百姓都吃飽太閒嗎？強調舉發的照片上都可看到中線車道上已經擺放交通錐，將外側車道都封閉，並不是自己自願想走內側，如果不走內側要走哪裡？難道要直直撞上去？還是要飛過去？真的是擾民。

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