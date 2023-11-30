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首頁　>　社會

小黃司機當心！他一晚破壞10輛計程車車窗搜刮財物

計程車車窗被破壞。（記者王冠仁翻攝）

計程車車窗被破壞。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/30 11:28

〔記者王冠仁／台北報導〕33歲謝姓男子缺錢花用，他發現台北市萬華區華中橋堤外停車場有許多計程車，於是鎖定這些車輛下手；他以鑿子破壞車窗後鑽入車內搜刮財物，一個晚上就破壞10輛計程車。警方調閱監視器畫面鎖定謝嫌循線到他住處搜索、逮人，將他依加重竊盜、毀損罪嫌送辦。

北市警萬華分局東園派出所在本月22日早上，陸續接獲10名計程車司機前來報案，受害司機都聲稱，停放在華中橋堤外停車場的車輛，被竊賊鑿破車窗後搜刮車內財物。警方清查，被害司機財物損失從幾百元至幾千元不等，竊賊共偷走10800元與一台筆記型電腦。

警方調閱監視器畫面追查，發現有一名男子騎乘一輛機車，停靠於停車場外的路邊，形跡可疑；該名男子步行走入停車場內觀察選定目標，待四周無人後，馬上持鑿子破壞計程車的副駕駛座車窗，鑽入車內搜刮財物。

警方擴大調閱該輛機車的來去動線，根據車籍資料鎖定謝男涉有重嫌，警方在24日循線前往謝嫌位於新北市中和區華新街的住處外埋伏，趁他要出門時逮人。警方隨後還在他住處內搜出偷來的筆記型電腦、贓款6900元以及用來破壞車窗的鑿子，他人贓俱獲隨即被扭送法辦。

計程車被破壞。（記者王冠仁翻攝）

計程車被破壞。（記者王冠仁翻攝）

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