屏市民眾檢舉交通違規建國路最多 今年已達783件

警方公布屏東市民眾檢舉交通違規經常違規路段排名。（屏東警分局提供）

2023/11/30 10:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕汽機車駕駛人最怕遇上檢舉達人，屏東警分局今天（30日）公布轄內（包括屏東市、萬丹、麟洛、長治等鄉）最常被民眾檢舉交通違規的五大熱門路段，以屏東市建國路783件最多。

屏東警分局表示，依據道路交通管理處罰條例第7-1條規定，對於民眾可檢舉之違規項目，得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。法律明訂民眾檢舉交通違規的項目，雖引起社會大眾反應不一，認為會撕裂社會和諧造成人心惶惶，而事實上許多的違規行為稍縱即逝，卻造成其他用路人交通危險甚至導致車禍發生，民眾提供舉證確實有其存在之必要性。

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屏東警分局統計今年（2023年）1月至10月民眾檢舉交通違規案件，將轄內最熱門前五大檢舉路段及項目予以排序，提供用路人參考，經常違規路段第一名屏東市建國路段783件；第二名屏東市自由路段697件；第三名屏東市廣東路段623件；第四名屏東市中正路段445件；第五名屏東市復興路段431件。

經常檢舉項目，第一名不依規定使用方向燈3083件；第二名違規停車2839件；第三名闖紅燈2578件；第四名不遵守號誌標誌標線指示行駛（含紅燈越線及跨越雙黃線）1629件；第五名轉彎或變換車道不依號誌標誌標線（含機車未依兩段式左轉、跨越雙白線）1320件。

屏東警分局表示，民眾檢舉交通違規沒有獎金，警方舉發違規的目的也並非為了工作績效或增加國庫收入，呼籲民眾時時刻刻遵守交通規則，就不用擔心檢舉達人在身邊，共同攜手減少交通事故發生。

屏東分局轄內民眾檢舉交通違規的項目排名。（屏東警分局提供）

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