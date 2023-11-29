纏訟14年！台北縣升格還沒審完 前三峽鎮長圖利案更二審判6年

高等法院更二審改判前台北縣三峽鎮長陳佳烜6年刑。（資料照）

2023/11/29 21:49

〔記者吳政峰／台北報導〕新北地院2009年審理台北縣三峽鎮前鎮長陳佳烜圖利案，經二、三審改判發回，期間台北縣三峽鎮已升格成新北市三峽區，但全案至今長達14年仍未判決確定，高等法院更二審29日判陳佳烜6年刑、前民政課課長詹亦樹4年刑，其餘共犯分判5月到10月不等徒刑，仍可上訴。

判決指出，時任三峽鎮長的陳佳烜與某旅行社蘇姓負責人為舊識，明知蘇女是利用旅行社及借用其他特定旅行社名義投標，竟於辦理審標、評選、開標、議價、決標等程序時，與詹亦樹等人刻意忽略蘇女借牌圍標事實，助其取得標案。

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行政室王姓課員明知蘇女圍標旅遊案，卻刻意忽略，讓她得以借牌參與競標並得標；沈、吳、陳、翁等評選委員，亦明知蘇女圍標，仍依指示或暗示評選特定廠商為最優廠商，使蘇女獲得不法利益。

高院更二審指出，依陳佳烜等人供述及卷內客觀事證，認其等確犯罪，核陳佳烜與詹亦樹，觸犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之公務員對於監督事務圖利罪，共54罪，其餘5人分觸犯1到3罪。

更二審認為，被告因個別情形不同，分別符合連續犯、偵查中自白、圖利金額5萬元以下、自第一審繫屬逾8年未能判決確定、經檢察官同意為秘密證人後證述等加重或減輕其刑規定。

更二審審酌陳佳烜身為民選地方首長，卻未能廉潔自持，為民謀福，反囿於私人情誼，親自或指揮下屬，以國家經費圖私人利益；其餘6人均事務官，卻未能公正執行職務，反配合民選地方首長為圖利行為，均有害國家辦理採購程序公正性，及國民對於公務員公正、廉潔信賴。

更二審考量詹亦樹於審理時終知坦承犯行，且陳佳烜等人固有圖利行為，惟未另外從中獲取其他財物，兼衡其等犯罪之動機、目的、手段，及品性、生活狀況、智識程度、犯後態度、中華民國九十六年罪犯減刑條例減刑要件等一切情狀，分別量處5月到6年不等刑期，除了陳、詹，其餘被告均獲緩刑，仍可上訴。本案合議庭成員為審判長王屏夏、陪席法官潘怡華、受命法官楊明佳。

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