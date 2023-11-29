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首頁　>　社會

台中男拄拐杖販毒 遇警「根本跑不動」

警方在停車場將拄拐杖顏嫌逮捕到案。（警方提供）

警方在停車場將拄拐杖顏嫌逮捕到案。（警方提供）

2023/11/29 18:20

〔記者許國楨／台中報導〕顏姓男子以車為家還打造成行動販毒工作室，透過通訊軟體找買家，甚至受傷斷腿仍持續流竄台中地區販毒，警方日前循線攔捕，拄著拐杖的顏嫌「根本跑不動」束手就擒，訊後送辦檢方除聲押獲准，也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵八隊長曾朝顯表示，該隊日前接獲情資顯示，有多項毒品前科的高雄市38歲顏姓男子，有販賣各類毒品情事，與購毒者談妥毒品數量及價金，要求買家以匯款付費，確認收到匯款後，即將毒品以包裹方式寄給買方，警方掌握其販毒事證及確認真實身分後，報請檢方指揮偵辦。

經跟監蒐證，發現顏嫌常駕駛自小客車在台中市四處亂竄，幾乎以車為家，疲累時即停放在路旁或停車場內休息，同時也發現顏嫌受傷斷腿，腳掌還包紮著紗布，只能拄著拐杖緩慢行走，仍持續從事販毒牟利，警方蒐集相關犯罪事證後，今年9月在台中市北屯區一處停車場，將拄著拐杖的顏嫌緝捕到案。

警方在車內搜出安非他命、搖頭丸、毒品咖啡包，還有2份打包完成尚未寄出的毒品包裹，經查，顏嫌分別以每公克安非他命3000元及每包毒咖啡600元販售牟利，自認用寄送毒品方式交易，不與購毒者直接面交，能減低遭查獲的風險，但仍遭警方逮獲。

警方將全案移送偵辦，並經法院裁定羈押及檢察官偵結後，以販賣毒品罪嫌起訴，顏嫌販售第二級毒品，將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；台中市刑大呼籲，警方對於毒品犯罪「絕對零容忍」，查緝毒品犯罪為當前重點工作，將持續強化查緝作為，民眾切勿以身試法。

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顏嫌以車為家兼販毒工作室，警方展開搜索。（警方提供）

顏嫌以車為家兼販毒工作室，警方展開搜索。（警方提供）

警方搜出安毒及毒咖啡包等證物。（警方提供）

警方搜出安毒及毒咖啡包等證物。（警方提供）

警方在車內找到兩個尚未寄出的毒包裹。（警方提供）

警方在車內找到兩個尚未寄出的毒包裹。（警方提供）

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