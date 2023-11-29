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首頁　>　社會

嫌路人在超商外聊天太吵 返家持西瓜刀砍人判5年半

蘇姓男子不滿洪姓男子在超商與友人聊天太大聲，持西瓜刀揮砍洪男臉部右下顎，受有15公分刀傷。基隆地院近日審結將蘇男依殺人未遂罪判5年6月徒刑。西瓜刀示意圖，與本新聞無關。（資料照）

蘇姓男子不滿洪姓男子在超商與友人聊天太大聲，持西瓜刀揮砍洪男臉部右下顎，受有15公分刀傷。基隆地院近日審結將蘇男依殺人未遂罪判5年6月徒刑。西瓜刀示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/11/29 16:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕蘇姓男子與弟弟返家途中，不爽洪姓男子在超商外與友人聊天太大聲，被控持西瓜刀，近距離朝洪男右臉、頸部揮砍1刀，致洪男臉部右下顎受有15公分刀傷。基隆地院近日審結將蘇男依殺人未遂罪判5年6月徒刑。

這起因為不滿路人聊天太大聲引發殺機案，發生在去年4月5日凌晨0時許，住在基隆市中正區和平島的蘇姓男子，與胞弟相偕步行返回住處，途經和一路一家便利超商前，聽到洪男與曾姓友人在聊天。

判決指出，蘇男不滿洪男聊天太大聲，出言表達不滿，雙方因此起口角，蘇男趁弟弟還在與洪、曾2 人爭執時，跑回家拿1 把西瓜刀藏在身後重回超商，見洪男突然揮右拳攻擊他與弟弟，冷不防抽出藏在背後的西瓜刀，朝洪男右臉、頸部揮砍1刀。

洪男遭砍後，倒地不起，臉部右下顎血流不止，還好及時被送醫急救，撿回一命，致洪男臉部右下顎留下15公分長刀疤。

檢方調查後，認定蘇男近距離猛力揮砍她人臉部、頸部，可能導致他人死亡結果，依殺人未遂罪嫌起訴。

法院審理時，蘇男強調他無殺人故意，不過法院認為，蘇男今年22歲，應知持西瓜刀朝蘇男臉、頸部，近距離揮砍頭臉部可能致命，仍直接揮砍洪男頭、臉部等致命部位，且依洪男刀傷的深度、與長度，足見蘇男當時揮砍力道之猛，依殺人未遂罪判處蘇男判5年6月徒刑。可上訴。

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