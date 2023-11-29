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首頁　>　社會

台南山上區深夜神祕巨響抓到了！竟是務農男在家自製爆裂物

台南山上區吳姓男子疑似在夜間或凌晨投放研製的爆裂物，被警方逮捕。（民眾提供）

台南山上區吳姓男子疑似在夜間或凌晨投放研製的爆裂物，被警方逮捕。（民眾提供）

2023/11/29 16:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市山上區近半個月來，深夜或凌晨屢屢傳出不明巨大聲響，附近居民被吵醒，在當地臉書社團發文求解，引發議論，有人甚至指控是民間電廠偷排廢氣，讓業者背了黑鍋。新化警分局偵辦逮獲疑似研製、投放爆裂物的吳姓男子，他辯稱純粹好玩，真正動機仍待追查釐清。

警方逮獲吳男，解開山上區夜裡不明巨響之謎，偵訊後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例與公共危險等罪嫌，將吳男移送地檢署偵辦，並建請向法院聲請羈押獲准。

專案小組昨天上午持法院核發的搜索票，到山上區34歲吳嫌住處逮人，當場查扣火藥粉1包、引芯2包、發蜂煙火18盒，以及相關化學原料9罐、砂輪機2部、電鑽1組、膠帶6捆，還有電子磅砰1台、爆裂物半成品1個，加上製造工具1批等證物。

近來，山上區居民陸續在臉書發問，深夜或凌晨常聽到不明爆炸聲，這麼晚了，並無廟會遶境，沒有施放煙火、鞭炮，覺得很納悶。發文引發熱烈討論，民間電廠也被懷疑偷排廢氣。

警方查訪排除電廠因素，研判可能有人研製或投放爆裂物，新化分局長王智民指示成立專案小組，深入偵辦。持續訪查附近居民，鎖定傳出巨大聲響範圍，調閱、過濾路口監視器畫面，發現務農的吳男涉嫌重大，趁他在家製造爆裂物之際逮人。

王智民說，明年1月13日舉辦大選，為淨化選前治安，遏制不法分子蠢動，強力壓制犯罪，任何違法失序行為，警方一定溯源追根究底。

新化警分局專案小組也當場查扣了相關證物。（民眾提供）

新化警分局專案小組也當場查扣了相關證物。（民眾提供）

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