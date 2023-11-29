讓人「流鼻血」的比基尼消防妹單身 正尋有緣人.......

正妹消防員尤詩妤比基尼辣照，網友頻喊「流鼻血了」！（取自「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」臉書粉專）

2023/11/29 12:56

〔記者李容萍／桃園報導〕比基尼「消防正妹」、28歲尤詩妤在消防第一線工作7年，目前單身的她，私下可是甜美的鄰家女孩，每日行程被「出國比賽、上課、看書、訓練、上班」排滿滿，今（29日）中午和救護夥伴在桃園國際機場，自費飛往日本參加「日本2023 AAEMS」緊急救護競賽。

目前單身的她，對於擇偶條件，她笑說「看緣份吧，三觀（世界觀、人生觀、價值觀）一樣、個性合就好」，笑稱自己的個性像難搞的貓，再加上自己是工作狂，希望未來的另一半能多給她一點自己的空間。

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桃園市消防局所屬搜救犬隊在「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」臉書粉專，近日公開2024非官方消防月曆即將開催，限量1000本、只送不賣，其中由12名上半身打赤膊的消防猛男圍繞1名穿著紅色比基尼消防正妹的辣照，引起網友關注。原來她是任職龍潭消防分隊。

對於消防月曆引起討論，超辣身材吸引網友熱烈留言「戀愛了」、「好養眼」、「可以出道了」、「流鼻血了」！更是敲碗「抽抽抽」！尤詩妤透露，自己學生時期就喜歡跑步、游泳，當了消防員後，幾乎是清晨5點就到健身房報到，每天利用1至2小時認真重訓和有氧運動，加上飲食控制，讓自己的身材可以接近理想，體脂也維持18％至20％。

尤詩妤2016畢業於警察專科學校消防安全科，她表示，高三畢業那一年大學學測考得不太理想，因為對醫療救護有興趣，經班導師建議報考警專消防科系，並取得高級救護技術員證照，能在第一線參與救護救災，她認為這是份很有意義和最能體會人情冷暖的工作，尤其看到獨居老人、弱勢族群在生病最脆弱的時候，旁邊沒家人可以關心，幸好還有公部門可以幫他們就醫。

尤詩妤曾多次參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，取得CPR組冠軍、MCPR組冠軍，去年、今年與救護夥伴自費參加馬來西亞第四屆NPCC緊急救護競賽、菲律賓ACEM緊急救護競賽，分別獲得國際組冠軍和優勝，今日再啟程赴日比賽，希望能有出色表現，再為國爭光。

穿著消防救護制服的「消防正妹」尤詩妤。（尤詩妤提供）

穿著消防救護制服的「消防正妹」尤詩妤。（尤詩妤提供）

穿著消防救護制服的「消防正妹」尤詩妤。（尤詩妤提供）

桃園市2024非官方消防月曆出爐，12名消防猛男圍繞1名消防正妹的合照。（取自「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」臉書粉專）

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