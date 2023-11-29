她252字溫情關懷 換來小三叫囂「妳複製不了我的氣質跟優雅」

張姓男子與交往6年的女友論及婚嫁前夕暈船出軌，沒想到小三竟氣焰高漲痛駡正牌女友「妳複製不了我的氣質跟優雅」。（情境照）

2023/11/29 11:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓女子和張姓男友交往6年，正打算結婚，卻意外得知張男不但出軌余姓女子，余女還曾為愛輕生；蕭女寫了252字的溫暖文字表達關心，結果余女不但不被領情，還叫囂「妳複製不了我的氣質跟優雅」、「明明是2人座跑車，偏偏要坐3個人」，甚至還對她提出刑、民事告訴；所幸地檢署和法院都認定蕭女未侵害余女名譽，判余女敗訴。

判決指出，蕭姓女子從2015年與張男交往，兩人論及婚嫁前夕，張男卻突然「暈船」劈腿余女，張、余交往2個月後，余女突然透過LINE通訊軟體加蕭女為好友，蕭女好奇問張男「這是誰」，張男才坦承自己出軌，並全盤說出自己和余女交往時的經歷，甚至將余女曾經為了愛輕生的事也一併告知。

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蕭女稱，得知余女這段過程後，寫了252字的短文，內容為「知道她生病又剛從生死關頭走一遭，於是就不直接打擾她。但如果一直陷在一段多角關係只會讓她更加憂鬱和痛苦。透過這樣的方式只是希望透過妳與家人的關懷陪伴或許能幫助她離開多角關係，早日恢復健康」，再把文章傳給余女的妹妹和女兒。

余女得知此事後超不爽，在臉書開嗆「我不想跟妳直球對決，但妳卻找上我」、「你無法抄襲我。也複製不了我的氣質跟優雅，更不會有我的品位跟眼光」、「明明是2人座跑車，偏偏要坐3個人」、「感情的世界也一樣，2人剛好、3人就太擠了」。

余女發完文後怒氣未消，再對蕭女提告妨害名譽罪，但檢方偵查後，認定余女無誹謗故意，也無散布於眾的意圖，偵結處分不起訴，余女不服聲請再議仍被駁回；余女刑事告訴踢鐵板，另提民事求償25萬元，但法官綜合相關事證後，認定蕭女未侵害余女名譽，判她敗訴，可上訴。

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