「im.B」主嫌曾耀鋒在宜蘭酒駕冒名簽罰單 因這原因不起訴

im.B主嫌曾耀鋒（中）。（資料照）

2023/11/29 09:27

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒成立不動產借貸媒合平台「im.B」，詐騙4000多人，7年來吸金高達90億元，台北地檢署今年8月已依違反銀行法等5大罪，起訴主嫌曾耀鋒等30人；此外，今年5月，曾耀鋒在宜蘭酒駕遭取締，冒名「曾頌熙」簽罰單，另涉偽造文書；台北地檢署考量此案宜蘭地院已判曾男3月確定，今將曾耀鋒不起訴。

今年5月3日凌晨，曾耀鋒與女友張淑芬一同開車前往宜蘭藏匿期間，曾耀鋒被警方路檢攔查到酒駕，他為避免通緝犯的身分曝光，涉嫌冒名「曾頌熙」，表明拒絕酒測並同意接受行政裁罰，當晚曾耀鋒簽完罰單後，即與張淑芬投宿宜蘭縣溫泉酒店；宜蘭地院於今年8月17日依偽造文書罪，判曾耀鋒3月徒刑。

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針對曾耀鋒涉嫌冒名接受警察取締一案，北檢於偵查「im.B」案期間，也一併調查曾涉偽造文書的部分，不過此部分宜蘭地院已判曾男3月徒刑，北檢偵查內容與宜蘭地院的判決為同一事實，因此今天將曾男不起訴。

此案因宜蘭檢警已將曾男起訴偽造文書，並由宜蘭地院審理及判決，而刑事警察局在調查「im.B」詐騙案期間，也同時掌握到曾男於宜蘭冒名簽罰單，並將此部分移由北檢偵辦，北檢則將此部分併由宜蘭地院審理，不過宜蘭地院已早北檢一步做出判決，法院因此將北檢移送的案件退回北檢，北檢則於今日予以不起訴。

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