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罕見！鐵馬互撞均有過失 1拘役1告誡量刑落差大

兩人分騎鐵馬互撞，均有過失，結局是1拘役1告誡，量刑落差大。（記者鮑建信攝）

兩人分騎鐵馬互撞，均有過失，結局是1拘役1告誡，量刑落差大。（記者鮑建信攝）

2023/11/28 22:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕高等法院高雄分院審理鐵馬互撞車禍，兩造均未依規定靠右行駛，依過失傷害罪論處，蕭姓女子被判處拘役40天，對造則因是少年，僅告誡一番，兩案均定讞。

法界人士表示，車禍肇事受傷天天發生，拒絕和解對簿公堂，不勝枚舉，但鐵馬互撞人又輕傷，雙雙鬧上法院卻頗為罕見。

據了解，2020年12月8日晚上10點多，蕭女騎自行車沿屏東市公正街由東往西方向行駛，行經巷弄時，因閃避不及，與對向也騎鐵馬的少年阿榮（化名）相撞，雙方人車倒地均受輕傷。

由於兩造堅持提告不願和解，屏東分局辦案人員製作筆錄後，依過失傷害罪嫌，分別移送屏東地檢署和地院，蕭女被提起公訴，並經地院判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日，阿榮則被少年法院法官裁定告誡定讞。

蕭女不服上訴指出，她有注意到對向來車，是阿榮騎太快了，還低頭猛踩踏板加速中，任誰都無法躲避，否認犯行。

高雄高分院調查，案發道路無標誌或標線，亦未劃設慢車道，依規定應靠右側路邊行駛，並注意車前狀況，兩造均行駛中央因而相撞，另據交通鑑定報告，認定均有過失，判決上訴駁回確定。

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