幫台南討債集團查37筆個資 桃園1警判刑2年、繳10萬罰款

桃園一名李姓警員涉幫台南討債集團查詢債務人個資，台南地院判李員2年徒刑、緩刑5年。（資料照）

2023/11/28 18:13

〔記者王俊忠／台南報導〕從2016年9月迄今在桃園市警察局中壢分局派出所擔任警察工作的李姓警員，被控涉協助台南「白家幫」的白姓男幫主查詢有金錢糾紛的37名債務人個資，讓白男利用這些個資討債。台南地院今依公務員登載不實重罪合併判李員2年徒刑、緩刑5年；判決確定6個月內要支付10萬元給國庫，還可上訴。

法官諭知李員從一重罪的公務員登載不實罪判刑，李員共犯37罪，1罪判刑1年，合併應執行2年、緩刑5年。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，這名李姓警員從2016年9月下旬迄今，歷任桃園市警局中壢分局的數個派出所警員。白姓男子則於2018年間在台南永康區1處大樓內對外懸掛「大眾企業社」招牌，以仲介代辦貸款業務為名，實則招收青年男子與未成年人作為幫派成員，成立犯罪組織 「白家幫」，從事暴力討債等工作（白男涉違反組織犯罪條例罪嫌，南檢與法院另案偵辦與審理）。

李姓警員因財務狀況不佳，透過不知情的友人介紹結識白姓男子，白男與李員約定如有介紹貸款需求的客戶，可給李高於市價的報酬佣金，兩人就保持密切關係。後因白男相繼與37人有金錢債務糾紛，需要取得各債務人的聯繫方式，白男以此需求請李員幫忙查詢。

李員先後以獲配發的警政知識聯網帳號，在公務電腦或警用行動電腦登錄，並以不實的用途名義登錄查詢37人有關個資內容，待完成查詢蒐集後，再分別以通訊軟體Telegram轉告知給白男獲悉，使白男得以利用此個資資訊對債務人討債。李員對此坦承犯行，也積極與被害人調解，有悔悟之心，給予緩刑自新機會。

其後，台南地檢署檢察官另案偵辦白男涉嫌運輸毒品案，經扣押白男手機並還原資料後，才查悉李員洩密上情。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法