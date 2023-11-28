前科男拒檢衝撞警車 從市區逃到燕巢遭破窗圍捕

1輛警車在左營區海功路與翠華路一帶遭謝車開車衝撞，造成車輛右側受損。（民眾提供）

2023/11/28 06:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市員警今天（28日）凌晨1點45分左右，在博愛路與明華路口發現1輛藍色轎車行駛中未開大燈，上前盤查時，該車卻拒檢逃逸，警網圍捕過程中，該車在海功東路與翠華路口衝撞警車，最後在燕巢區一帶的產業道路被攔下，警方破窗壓制有毒品前科的謝男（55歲）及車上乘客李男（60歲），除依公共危險及妨礙公務罪送辦，並將依15項違規最高開罰9萬4800元。

鼓山分局龍華所指出，凌晨時分快打警網警備隊在轄區執行快打巡邏勤務時，在博愛路與明華路口發現謝男駕駛轎車未開大燈，員警遂立即上前盤查，不料該車突然拒檢逃逸，一路追至海功東路與翠華路口時，謝男還衝撞警車，造成警車右側車身車損，並繼續往北逃逸，最終謝男駛入燕巢區一帶的產業道路死巷而被攔停，警方立即上前破窗，並將駕駛謝男及客李男拉下車成功壓制。

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警方表示，破窗壓制期間，警備隊副隊長洪任宏手掌遭玻璃割傷，謝男則因逮捕時掙扎造成頭部撕裂傷，2人於救護人員到場包紮後皆無大礙。

經警方進一步了解，有毒品前科的謝男，以為自己被通緝，見警心虛才拒檢逃逸並衝撞警車，被依公共危險及妨害公務罪送辦。另謝男未依規定使用燈光、拒檢逃逸、逆向行駛、闖紅燈及危險駕駛等15項違規掣單告發，總計最高可處9萬4800元。

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謝男以為自己被通緝而拒檢逃逸，並一度衝撞警車，最後逃至燕巢產業道路遭警方破窗壓制逮捕。（民眾提供）

謝男以為自己被通緝而拒檢逃逸，並一度衝撞警車，最後逃至燕巢產業道路遭警方破窗壓制逮捕。（民眾提供）

謝男駕駛的黑色轎車遭警網圍捕及破窗逮人，破窗過程造成警備隊隊長手遭玻璃割傷，幸無大礙。（民眾提供）

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