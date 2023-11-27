枋寮瘋狂路口又出事！自撞攤位人沒事 後車要閃卻遭追撞

葉男疑精神不濟撞上路邊店面。（警方提供）

2023/11/27 21:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮五岔路口名列全國易壅塞熱點之一，曾因行車事故太頻繁且光怪陸離，就有「瘋狂路口」的稱號，平常亦是車水馬龍，不過，今天早上竟傳出有駕駛疑似精神不濟自撞，而後方車輛見狀減速要變換車道，未料卻又釀追撞，形成另類的「連環車禍」，警方無奈指出，用路人應隨時保持適當安全距離，勿跟車太近，以避免事故發生。

枋寮警分局指出，今天早上8時25分接獲報案，指在枋寮鄉中山路二段369號發生自撞交通事故，經警方趕赴現場處理，發現是18歲的葉姓男子駕駛黑色轎車沿台1線南下行駛，不知為何至事故地點時撞毀店家門口攤位。

請繼續往下閱讀...

警方指出，葉男疑似因精神不濟，所幸當時店家並未營業，本案無造成人員受傷，葉男酒測值亦為0，呼籲駕駛朋友請充分休息後再開車上路，切勿疲勞駕駛，以保障自己與他人的用路安全。

不幸的是，該事故發生後2分鐘，原行駛於外側車道的1輛白色轎車駕駛人減速欲變換車道至內側車道時，卻又遭後方的貨車追撞，導致出現另類的「連環車禍」，警方到場一併處置，但因為佔用車道，一度造成回堵，警方呼籲，各位駕駛人行車時應保持適當安全距離，勿跟車太近，以避免事故發生。

葉男疑精神不濟撞上路邊店面。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法