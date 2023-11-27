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挑落單女犯案！台中遛鳥俠公園放風被逮 網讚爆「抓鳥回鴿舍」

警方趁楊男（圖中間）準備再次露鳥時現身逮人。（警方提供）

警方趁楊男（圖中間）準備再次露鳥時現身逮人。（警方提供）

2023/11/27 20:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子經常利用上班午休空檔，到南屯區一處公園「遛鳥」放風嚇壞民眾，警方獲報立即組成「獵鳥專案小組」埋伏，上週五就在楊男再次現身準備露鳥時，當場一擁而上逮人依法送辦，而警方高效率這兩天獲得相關臉書社團一致好評讚爆，「抓鳥回鴿舍」讓當地民眾免於恐懼及人身安全。

台中市第四分局春社派出所日前接獲多位轄區里民反映，每到接近中午時分，就會看到一位身材壯碩男子在保安公園附近溜噠，一發現落單女子會假意走到對方面前，等待對方與其眼神交會時刻，秒脫下褲子裸露生殖器，看到對方嚇得尖叫倉皇逃離，才會心滿意足的離去。

尤其是即便遭公園裡運動民眾喝斥，仍視若無睹淡定自如，囂張行徑造成當地居民恐慌，更在臉書社團引起熱議，春社所獲報立即組成專案小組，根據網路貼文民眾所述特徵，加強周邊巡邏也分析該犯嫌特徵、平時作案習性期前佈署警力，就在男子當天中午現身搜尋目標，擬再次犯案之際予以逮捕。

男子看到大批警力突然出現嚇得目瞪口呆，連忙辯解稱，因在公園一時內急，隨意找棵樹小解，並非刻意裸露行為，但荒唐理由當場被所長邱量虔訓斥質問，「公園內設有廁所，為什麼要外面找樹便溺，還挑在人來人往的公園犯案」，男子才啞口無言。

經了解，38歲楊男利用上班午休短暫空檔外出放風，擇定媽媽常帶小孩遊玩的公園為犯案地點實施裸露行為，此次警方火速逮人，獲得全網一致好評，全案依刑法公然猥褻罪嫌移送法辦，分局長李建興表示，若遇到任何不法或騷擾等情況，請撥打110報案，警方將立即趕到現場協助處理，提醒民眾盡量避與犯嫌正面產生衝突，以免危及自身安全。

楊男（圖右）辯稱因內急要小解，被春社所長邱量虔當場訓斥。（警方提供）

楊男（圖右）辯稱因內急要小解，被春社所長邱量虔當場訓斥。（警方提供）

警方火速逮人，獲得臉書社團一致好評。（警方提供）

警方火速逮人，獲得臉書社團一致好評。（警方提供）

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