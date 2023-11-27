屏東建案工地噴漆罐爆炸 引發火警濃煙密佈

傳出火警的工地。（記者羅欣貞攝）

2023/11/27 20:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民生路和永興巷附近的一處建案工地，今天（27日）傍晚6點半許傳出火警，一度濃煙密佈，屏縣消防局出動11車24人前往灌救，6點52分火勢撲滅，所幸無人傷亡。

據了解，該處建案工地地下室，今天傍晚突然傳出爆炸聲，接著竄出黑煙，鄰居發現後趕快打119；屏縣消防局表示，是在傍晚6點31分許接獲報案，隨即出動屏二、屏東等4個分隊，共11車24人前往搶救，經灌救，於6點52分撲滅火勢，工地現場並無人員。

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附近的鄰居們驚甫未定表示，先是兩聲很大的爆炸聲，大家趕快從家裡跑出來，然後就聞到有塑膠燒焦的臭味，黑煙也冒出來，所以趕快打119，除了黑煙，接著又有多聲「碰、碰」，前後約有7、8聲，聲音大到家裡都有震動；也有鄰居回想說，聽到爆炸聲剛開始還以為是放鞭炮，後來想想不對勁，「是什麼爆炸啊」、「好恐怖喔！」，因為有很臭的塑膠味，大家互相提醒趕快戴上口罩。

初步了解，起火點應是在地下室，疑似電線走火，造成地下室的噴漆罐、油漆罐等易燃物爆炸，引燃塑膠水管等物品，不過，確切起火原因仍待火調釐清。

消防人員前往灌救。（記者羅欣貞攝）

屏東市建案工地傳火警，幸無人員傷亡。（取自臉書社團「屏東小鎮資訊」）

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