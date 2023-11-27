百年老樟樹長在中庭 六龜分局「歡迎參觀」名牌化解遊客疑慮

長在高雄六龜警分局中庭、編號「六龜035紀念樹木」的百年老樟樹。（記者蘇福男攝）

2023/11/27 18:28

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄六龜警分局中庭長有2棵百年老樟樹，不少遊客想登門參觀，但對「衙門」有所顧忌，高市農業局和警局特地在警分局大門口標示「六龜035紀念樹木」、「本分局中庭有百年老樹，歡迎入內參觀」名牌，化解遊客心中疑慮。

家住六龜警分局對面、人稱「六龜通」的陳鴻鳴表示，六龜山區昔日盡是滿山遍野的天然樟樹林，日治時期樟腦是無煙火藥的重要配料，也是人類發明第1種合成塑料「賽璐珞」的基本原料，日人當年積極設法開採，鼓勵刻苦耐勞的客家人深入山區採樟焗腦（砍伐天然樟樹林提煉樟腦），六龜因樟腦產業而興盛一時。

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陳鴻鳴說，位處偏遠山區的六龜，因樟腦產業發跡，林務局早期的六龜工作站就設在老街區新民街、光華街口，毗鄰洪稇源商店六龜支店，如今新民街一整排的平房老建築，即為昔日的「腦館」。

他表示，六龜因地理位置利於物流、販售，不少管理採腦工人（又稱「腦丁」）的腦長，在六龜和義寶里開設腦館，管銷在山上製成的樟腦。

除了腦館遺址，六龜老街區還有幾棵老樟樹見證昔日採樟焗腦的盛況，包括林務局六龜工作站舊宿舍的1株老樟樹，但因老樟樹時常遭修剪，僅約2公尺高，外觀看不出是老樹。

而六龜警分局中庭的2株老樟樹，則是長得高聳挺拔、綠蔭遮天，其中編號「六龜035紀念樹木」推估樹齡已有132歲，為高市列管的特定紀念樹木，堪稱是六龜歷史的見證者。

不少遊客到六龜老街區旅遊，聽聞警局有百年老樟樹，想登門參觀一睹老樹英姿，但對「衙門」有所顧忌，高市農業局和警局特地在警分局大門口標示「六龜035紀念樹木」、「本分局中庭有百年老樹，歡迎入內參觀」名牌，化解遊客心中疑慮，竭誠歡迎各地遊客走入警局，景仰百年老樟樹的雄壯英姿。

高雄六龜警分局中庭長有2棵百年老樟樹，不少遊客想登門參觀，但對「衙門」有所顧忌。（記者蘇福男攝）

林務局六龜工作站舊址旁、新民街平房老建築，即為昔日的「腦館」。（記者蘇福男攝）

高市農業局在六龜警分局大門口標示「六龜035紀念樹木」名牌，指引遊客參觀百年老樟樹。（記者蘇福男攝）

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