台東2男上山找水源迷路 警消搜救無著後自行下山

台東縣延平鄉兩名男子（右2及右3）昨天在山區迷途，驚動警消與親友搜救，今早自行下山。（記者黃明堂翻攝）

2023/11/27 15:37

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣延平鄉永康村的余姓婦人，昨天深夜赴關山警察分局鸞山派出所報稱「我老公跟老闆在鸞山山區找水源迷路，請幫忙找尋」。所長簡文龍隨即去電消防隊請求救難人員2名支援，另有警員楊敏政、山警及失蹤人親友團2人襄助。救難人員集結完成，一路朝水源地出發，但直至凌晨4時均搜尋無果。所幸2男於今天上午自行下山，並與搜救隊會合，有驚無險的結束這場「山區迷途驚魂記」。

「我跟老闆在山區迷路，趕快報案」！余姓婦人昨夜與在延平鄉鸞山山區工作的邱姓丈夫通話，電話那頭卻說「我和老闆在山上找水源，但是迷路了，而且手機電量剩10%，目前沿著水管返回，趕快去報案，請求警消協助…」，話沒說完電話就斷訊了。

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余婦恐丈夫發生意外，慌忙的與親友趕緊至鸞山派出所報案，所長簡文龍獲悉上情，除了去電鹿野消防分隊請求救難人員支援外，還請熟悉山區道路及地形的山警協助，另外還請求勤務指揮中心通報緊急協尋，俾利定位兩人最後發話位置。

搜救人員集結，並檢視攜行裝備完成後，一行人沿著通往水源地的水管出發，沿途不斷發出聲響及以強力照明燈投射，但因山區範圍廣大，且深夜視線不佳，天氣也越發變冷，直至凌晨4點許均搜尋未果，只好先行返回，預計天亮再次上山。

余婦於今早接到丈夫來電稱「兩人都沒有受傷，狀況還好，早上就會自行下山」。救難人員與被搜救人在入山口順利會合，經消防救難人員檢視，身體狀況良好，僅有些許脫水現象，經補充水分後已無礙，並與親友順利返家。

關山警察分局表示，鸞山派出所所長簡文龍與警員楊敏政，秉持高度同理心及熱忱服務精神，順利協助山區迷途民眾平安返家，積極工作態度足堪同仁榜樣。另呼籲民眾，民眾必須要留意登山及上安工作安全與事前準備的重要性，才能避免山難意外發生。若不幸發生迷途狀況時，切勿驚慌，請牢記「STOP」口訣、善用手機離線地圖APP，至通訊位點撥打緊急救難號碼「112」，等待救援。

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