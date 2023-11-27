涉地下通匯217億 「88會館」負責人郭哲敏起訴

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2023/11/27 14:56

〔記者王定傳／新北報導〕引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元，又經營地下通匯流通217億元，怎料，他去年竟在檢警搜索前搭機離境而被通緝，檢警調等單位全力追查其行蹤，今年8月終於將他從泰國解送回台並聲押禁見獲准，經4個月偵辦，新北地檢署今日依違反銀行法、洗錢防制法將郭哲敏、其親信張旭昇起訴。

檢察官審酌2人均未坦承全部犯行，但郭哲敏未主動繳回犯罪所得，且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年，犯罪所得至少16億餘元，嚴重破壞金融秩序及法秩序穩定，請求法院從重量刑。

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檢警追查，郭哲敏是AE集團董事長，2018年成立睿世科技等公司，販售線上博弈平台軟體等相關產品與服務，供中國或東南亞的賭博業者而賺進暴利，獲利至少5520萬餘美元，折合約16億5609萬餘元，遂有將款項匯兌成各國現金或虛擬貨幣的需求。

郭指派手下將博弈及詐團詐欺所得，透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等，進行人民幣、港幣、新台幣、美元、菲律賓披索等地下匯兌，還利用「PGTalk」的PG點數幫詐團洗錢，該集團經手金額高達217億。

去年11月檢警搜索查扣641萬枚、價值2億多台幣的泰達幣，郭的帳房杜韋蓁等人被收押，藝人澎恰恰金主、「PGTalk」負責人林秉文300萬元交保，但首腦郭哲敏逃亡海外，隨後即爆出檢警人員進出88會館之亂。

檢方在今年2月間，先依違反銀行法等起訴杜韋蓁、林秉文等17人，全案尚在新北地院審理中。

檢警調持續追查，郭出境後先到美國，再轉往東南亞，出沒於柬埔寨、泰國及馬來西亞，今年2月，郭自馬來西亞吉隆坡搭機飛往泰國，警調立即公布郭是我國要犯，協請泰警掌握其行蹤。

泰國移民局接獲我方通報於7月27日在曼谷逮捕郭哲敏，調查局、刑事局及移民署三方聯手，與泰方達成共識，於今年8月10將郭解送回台，檢方接手後將他聲押禁見獲准。

此外，因「88會館」爆出有檢警出入，疑有弊端，現由台北地檢署調查中；至於新北地檢署偵辦過程、郭哲敏當時的出境處置等，是否有人員涉有行政違失及洩密瀆職等刑事責任，檢方已分案由主任檢察官調查，尚在偵辦中。

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