「聖堡威廉」娛樂漁船將拍賣 300萬起標

目前漁船停放在八斗子漁港附近岸際。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/27 11:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台南地檢署2003年間偵辦沈姓男子吸金集團案件時，查扣娛樂漁船「聖堡威廉」號，為了賠償被害人，囑託行政執行署宜蘭分署將漁船進行拍賣。宜蘭分署預計於12月4日進行拍賣，底價3百萬元起標，拍賣所得款項將用以分配發還被害人。

宜蘭分署表示，該漁船是沈姓被告等人所屬吸金集團，以投資股票、不動產為由，涉嫌非法吸金達上億元，再以不法資金購得，台南地方法院除了判處沈姓被告等人有期徒刑外，另沒收不法所得。

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此次首度與臺灣臺南地方檢察署攜手合作，將於12月4日上午11時，在基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，拍賣「聖堡威廉（CTF3-000023）」號。

該漁船目前置放在基隆八斗子漁港漁船加油站附近，該船於1998年建造完成，2000年被查扣至今，該船總噸位49.68噸，淨噸位27.36噸，船舶國籍為中華民國，並領有漁業執照，漁業執照有效日期雖然已逾期，但未被撤銷。

執行人員近日勘查船舶現況外觀，無明顯破損，因久未使用，船艙底部嚴重進水；駕駛台周圍置放儀器位置未見儀器，顯已遭人拔除；船舶內有垃圾、雜物、繩索等堆放，物品堆灑凌亂，另有儀器、設備、冰箱、空調、雷達、桌椅等物，不確定是否堪用。

而該船舶已符合海商法「船舶」定義，依法應準用不動產拍賣程序，請有興趣投標應買的民眾特別注意，拍定人得標後並需自行辦理船舶移轉登記及相關證照換發等後續程序。

宜蘭分署表示對於「聖堡威廉（CTF3-000023）」娛樂漁船有興趣的民眾，可於12月4日上午11時至宜蘭分署基隆辦公室（基隆市信義區東信路169號7樓）投標應買；又民眾如果本次拍賣之物件想獲得進一步了解，相關資訊可至法務部行政執行署全球資訊網或宜蘭分署全球資訊網查詢。

船艙內部狀況。（記者吳昇儒翻攝）

船艙內部狀況。（記者吳昇儒翻攝）

船艙內部狀況。（記者吳昇儒翻攝）

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