警執法程序不合法 酒駕男二審改判無罪

高雄高分院合議庭認為警員戴口罩騎車行進間對向交會，不可能聞到鍾男身上酒味，鍾男也無蛇行、行車不穩，並無已發生危害或依客觀合理判斷易生危害，認定警員攔查與酒測程序不合法，改判鍾男無罪。（資料照）

2023/11/26 22:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕屏東一名鍾姓男子酒後騎車行經屏縣內埔鄉新中路，被屏縣內埔警分局新北勢派出所警員以跨雙黃線、聞到酒味為由，尾隨跟車至住處外酒測超標依公共危險罪送辦，屏東地院判刑5個月得易科罰金，鍾男不服上訴二審後逆轉，高雄高分院合議庭認為警員戴口罩騎車行進間對向交會，不可能聞到鍾男身上酒味，鍾男也無蛇行、行車不穩，並無已發生危害或依客觀合理判斷易生危害，認定警員攔查與酒測程序不合法，改判鍾男無罪。

判決書指出，鍾姓男子去年11月21日晚間8時許，於友人住處飲用啤酒後，騎機車要返回住處，行經內埔鄉新中路段時，與屏縣內埔警分局新北勢派出所戴口罩騎車的李姓員警對向交會，李員迴轉尾隨鍾男於住家前攔下盤查，以鍾男行車搖晃不穩、空氣中有酒味要求酒測，由支援徐姓警員對鍾男酒測每公升0.36毫克，將鍾男依公共危險罪送辦。

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屏東地院根據警方提供密錄器等證物，認為李員當時與鍾男騎車交會，發現鍾男行車不穩且聞到酒味，警方攔查酒測是合法職權行使，取得酒測紀錄具有證據能力，將鍾男依公共危險罪判刑5個月，得易科罰金。但鍾男不服上訴，主張他雖有酒駕行為，但喊冤並無行車不穩，且空氣中不可能飄有酒味，質疑警察違法在先，取得證據不合法，強調他是無罪的。

高雄高分院審理時，李員稱鍾男跨雙黃線、車速過快、騎車有點偏、空中有酒味，雖沒有蛇行，但不是很直線，懷疑鍾男可能有酒駕行為；但合議庭檢視警方提供密錄器影像等證物，查出該路段並無雙黃線，且鍾男行車無搖晃不穩，也無蛇行危險駕車。

合議庭另傳喚徐員出庭作證，徐員案發當天近距離為鍾男酒測，他稱當時戴著口罩，沒有聞到鍾男酒味，且鍾男酒測值非極高，李員騎車戴口罩與鍾男對向交會，雙方行進狀態有間隔相當距離，李員聞到空氣中飄散酒味，實違情理而難以想像。

合議庭也根據警察職權行使法規定，警員攔查酒駕應有已發生危害如駕車肇事，或依客觀合理判斷易生危害如車輛蛇行、猛然煞車、車速異常等，必須具有相當事由或合理事由，可資建立駕駛人有酒駕合理可疑性，才能要求人民接受酒測，否則就是非法進行酒測，人民並無配合接受酒測義務。

合議庭認為警員以車速快、有點偏等理由，無法認定鍾男駕駛行為已發生危害或依客觀合理判斷易生危害，警員盤查出於單純主觀懷疑，且警員逕自騎車追隨鍾男，雖有按喇叭卻未開警鳴器，認為警員攔停並實施酒測行為，均不符合警察職權行使法。

合議庭認定警員違法程序取得酒精濃度測試報告，以及舉發違反道路交通管理事件通知單等證據，均無證據能力，鍾男雖坦承酒駕，但全案證據僅剩下鍾男自白，不得作為有罪判決唯一證據，近日改判鍾男無罪確定。

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