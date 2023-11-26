台北港區砂石車司機拒過磅 超載百噸土方祭57萬「全餐」罰單

新北市蘆洲分局週末在八里台北港附近攔查砂石車，攔獲一輛估計車胎扁平、改裝車斗的砂石車，初估超載超過上百噸營建土方。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/26 14:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里因台北港內收運土石，港區周邊砂石車、曳引車頻繁出入，卻因大型車嚴重超載，造成路面毀損甚至引發交通事故，蘆洲警分局周末在商港路段架設「移動式地磅秤」，攔檢往來上百輛大型載重車，其中攔查一輛車胎扁平的砂石車時，司機拒絕過磅，還被警方查出吳姓司機改裝車斗等4項違規，估算他超載超過100噸土方，當場祭出最高57萬元的全餐罰單，遏止超載歪風。

蘆洲警分局交通分隊25日下午在八里商港路發現一輛砂石車行車速度緩慢、車胎扁平嚴重，經攔查確認違規事實明確，但50歲司機吳男態度囂張，拒絕過磅，警方還查出他改裝車斗、未依規定更換行車紀錄器紙卡，還有該車載運營建剩餘土方，卻未攜帶有效土方運送聯單，警方從他車胎扁平及改裝車斗，估計吳姓司機除合法35噸載運土方，極可能超載上百噸土方，嚴重影響交通安全。

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警方依道路管理處罰條例，對違規砂石車司機吳男祭出拒絕過磅9萬、改裝車斗6萬、未依規定裝設或使用俗稱「大餅」的行車紀錄器，最高可處24000元罰鍰，警方後續再函送環保局依廢棄物清理法第9條告發，最高可開罰30萬，估計業者、司機至少要付出57萬餘元罰單；而砂石車也因超載，被記點兩次，若半年超過6點，將被扣照兩個月，對業者影響不小。

蘆洲警方統計，2023年迄今，蘆洲分局取締大型車各式違規包括201件闖紅燈、36件

超載、139件號牌汙穢、53件貨物滲漏、112件行駛管制區、4件酒後駕車及1101件其他交通違規，共計1743件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額換算，總計裁處金額高達200餘萬元，展現警方取締大車超載、守護用路人安全之決心。

蘆洲分局長林詮峰呼籲，大型車輛因體積大、車身重，行駛時視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對較低，常因視野死角與內輪差影響引發事故，行經路口時請減速慢行，並於行人穿越道前暫停，讓行人優先通行，嚴禁超速、超載及闖紅燈，以免抱憾終生。

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新北市蘆洲分局週末在八里台北港附近攔查砂石車，攔獲一輛估計車胎扁平、改裝車斗的砂石車，初估超載超過上百噸營建土方。（記者吳仁捷翻攝）

警方除依道交條例，更依廢清法函送環保局，祭出全餐罰單，最高開罰57餘萬元。（記者吳仁捷翻攝）

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