仁愛鄉驚傳食用河豚中毒 1死8人送醫

9人食用河豚火鍋後出現中毒反應，衛生局、警方將吃剩的食物採集處理。（民眾提供）

2023/11/26 13:23

〔記者佟振國／南投報導〕河豚真的別亂吃！南投縣仁愛鄉上午傳出民眾食用河豚肉後出現手腳痲痺無力等疑似中毒症狀，甚至造成料理烹煮的44歲洪姓男子死亡，並有8人緊急送台中榮總埔里分院救治，目前已無生命危險，仍須留院觀察，縣府衛生局、警方已到場採證，並報請檢察官、法醫相驗進一步確認死因。

據了解，在仁愛鄉清境地區開設小吃店的洪姓男子，日前收到友人贈送的河豚，昨天（25日）晚間則是自行料理河豚肉，並邀請8位在地居民及其友人共享河豚火鍋，聚餐結束後各自離去。

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但今天上午吃過河豚肉的人陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等中毒症狀，楊姓男子因為身體不適，連同謝姓、鄭姓男子前往洪男住處要詢問狀況，進門即發現洪男倒臥地上，檢查驚覺無生命跡象，眾人趕緊報案，也打119求援，消防隊救護車陸續將8位中毒民眾人送往台中榮總埔里分院救治。

縣府衛生局獲報派員前往採集食物等檢體，準備進一步化驗，警方也報請檢察官、法醫相驗，進一步確認死因。

局長陳南松表示，目前8位疑似河豚中毒的民眾有嘴部、手腳麻痺等狀況，經過醫院治療後已無生命危險，但仍須留院進一步觀察。

疑似河豚處理不慎，造成9人食用後出現中毒症狀。（民眾提供）

南投縣仁愛鄉清境地區小吃店傳出民眾食用河豚疑似中毒事件，釀成1人不幸死亡。（民眾提供）

衛生局人員採集食物檢體進一步化驗。（民眾提供）

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