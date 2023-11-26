騎士撞死闖紅燈穿越馬路行人 判7個月緩刑2年

基隆地院近日審結，認為陳男違規穿越馬路為肇事主因，且李男已與家屬達成和解，依過失致死罪，判處李男有期徒刑7月，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2023/11/26 12:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓機車騎士去年底上午6時許，騎車行經仁一、愛四路口時，未注意闖紅燈行走在行人穿越道的陳姓夫妻，將兩人撞倒在地。陳男送醫後，顱內出血不治身亡，陳妻則有多處擦、挫傷。基隆地院近日審結，認為陳男違規穿越馬路為肇事主因，且李男已與家屬達成和解，依過失致死罪，判處李男有期徒刑7月，緩刑2年。

檢警調查，李男案發時從仁一路要騎往東明路方向，行經愛四路路口行人穿越道時，理應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，但李男卻沒注意到行人穿越道上的陳姓夫妻二人，直接撞上。

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而案發當時，陳姓夫妻從廟口夜市往中正公園方向行走，「闖紅燈」行走在行人穿越道上，未依號誌指示迅速通過，進而發生意外。

陳男倒地送醫後，經醫護人員搶救1個多小時，最終因頭部鈍傷併顱內出血不治死亡；陳妻則有多處擦、挫傷及骨折情形。檢察官偵訊後，依過失致死罪將李男起訴；另陳妻受傷部分，則已撤回告訴。

法官審理後認為，李姓機車騎士騎乘機車行經行人穿越道時，不依規定禮讓行人優先通行，導致陳男死亡，已觸犯行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致死罪；但陳姓死者闖紅燈行走在行人穿越道上亦有過失，且兩相比較，經鑑定之後，認為陳男闖越紅燈為肇事主因，而李男則為肇事次因。

法官考量李男犯後坦承犯行，且與陳男家屬達成和解，並依調解內容履行賠償，而本身無前科紀錄，故判處理男有期徒刑7月，緩刑2年，以啟自新。

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