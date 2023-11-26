新北老人達71萬！ 長青運動會回歸 警揭最常碰到3招詐騙手法

新北市副市長陳純敬（前排中）、社會局長李美珍（前排右）。（記者董冠怡攝）

2023/11/26 12:28

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市65歲以上達71萬人，佔全市人口17.8%，市府社會局今於中和國小運動場舉行長青運動會，29區2000餘名長者與會相挺，組隊參加趣味競賽，活力十足、展現團隊合作默契。新北市政府警察局中和分局員警也在現場宣導反詐騙資訊，分局長陳忠龍說，年長者最常碰到假投資、猜猜我是誰和假檢警3個詐騙手法，牢記「一聽二掛三查證」口訣，切勿輕信陌生來電與網路訊息。

副市長陳純敬表示，為了讓長輩持續保有健康狀態且延緩老化，新北持續推動老人共餐、里里銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學，以及銀髮先修班結合公寓大廈管委會，提供長者休閒活動場所、推廣健康促進活動，連結在地資源建立共助互助支持照顧系統，強化社區凝聚力。

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社會局長李美珍指出，長青運動大會前兩年因疫情影響停辦，今年再次回歸。長者們集體先於操場中央做操暖身，並由陳純敬、新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘等人替地面高爾夫開球，開啟趣味競賽序幕。與會的陳先生說，除了趣味競賽，建議可舉辦DIY手作或老人義診活動，也希望能簡化流程，畢竟年長者無法久站。

陳忠龍提醒，年長者最常碰到假投資、猜猜我是誰以及假檢警等詐騙手法，接到陌生電話時，牢記「一聽二掛三查證」口訣，聽清楚來電內容、掛掉可疑來電並撥打110或165反詐騙專線查證，且勿輕信網路上假連結、假關懷，才能確保自身財產安全。

中和分局長陳忠龍（中）宣傳反詐騙。（記者董冠怡攝）

參賽者歡呼畫面。（記者董冠怡攝）

地面高爾夫競賽畫面。（記者董冠怡攝）

與會的陳先生與太太荊女士建議，未來也可舉辦DIY手作活動。（記者董冠怡攝）

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