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棒球亞錦賽台韓大戰門票秒殺！北市警再抓23名黃牛

北市警查獲23名黃牛到案。（記者王冠仁翻攝）

北市警查獲23名黃牛到案。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/26 11:42

〔記者王冠仁／台北報導〕2023年亞洲棒球錦標賽即將在下月3日至10日，於台北大巨蛋開打，預售門票在昨天開賣，也隨即遭「秒殺」銷售一空；不過，不久後網路上就出現有不肖黃牛高價轉售，引起球迷不滿。對此北市警也隨即展開追查，北市刑大與各分局加強查緝，截至今天為止，共查獲22件、23名黃牛到案，他們恐將因違反社會秩序維護法而吃上罰鍰。

警方指出，此次亞洲棒球錦標賽首場賽事是「台韓大戰」，球迷相當期待，預售票門票一開賣就「秒殺」，但網路上隨即及有黃牛高價兜售。這些黃牛大多是透過臉書群組、通訊軟體群組散佈轉售訊息，而轉售的價格依座位遠近不同，從最低1千元至最高 4600元到不等。

北市警刑警大隊與各分局在門票開賣後積極查緝，各單位共查獲22件、23名黃牛到案。這些到案黃牛大多聲稱，他們是自己上網搶票，搶到以後想要賺外快，才再上網轉賣。

不過，他們這樣的行為已經違反社會秩序維護法第64條第2款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，警方最後將他們函送管轄簡易庭裁處。

警方呼籲，切勿藉由票券轉售圖利，更不要購買黃牛票券，助長哄抬票價歪風；也避免買到偽造票券，淪為網購詐欺被害人。如發現有人販售黃牛票，可向主辦單位或警方提出檢舉，在此也重申打擊不法、違序行為的決心。

北市警查獲23名黃牛到案。（記者王冠仁翻攝）

北市警查獲23名黃牛到案。（記者王冠仁翻攝）

黃牛上網賣票。（記者王冠仁翻攝）

黃牛上網賣票。（記者王冠仁翻攝）

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