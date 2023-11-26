澎湖強風釀女遊客騎車自撞路燈 緊急後送搶救

澎湖發生女遊客自撞路燈，導致脾臟破裂緊急後送台灣搶命。（凌天航空提供）

2023/11/26 10:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東北季風強度不遜於輕度颱風，威力不容小覷！25日傍晚傳出1名女性遊客，疑似瞬間強風，導致騎車自撞路燈，造成脾臟中度撕裂傷，經送醫後緊急申請澎湖醫療直升機後送高雄搶命，由於遊客非澎湖籍，因此必須部分自費8095元，才能後送台灣。

澎湖駐地醫療直升機凌天航空，25日晚間接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院有一名脾臟中度撕裂傷病患需送往高雄醫學大學附設醫院進行治療。

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根據了解，25日傍晚5時左右，一名60歲女性遊客在203號縣道騎車自撞，脾臟撕裂傷及多重骨折，由119送至三總澎湖分院急診室，送醫後申請澎湖縣駐地醫療直升機後送。

該名病人經三總澎湖分院診斷後為右側肋骨、前臂多處骨折、小腿開放性骨折，院方初步進行止血、輸血、骨折固定等措施。在凌天航空後送過程中，仍依轉出醫院指示持續進行輸血、生命徵象監測。

凌天航空於晚間7時15分自澎湖機場起飛、7時52分高雄機場落地、8時21分到達高醫。

由於澎湖駐地醫療直升機以服務澎湖縣民為主，所以澎湖籍民眾免費，但澎湖為觀光旅遊區，因此遊客在澎湖出現嚴重身體不適、意外傷害，也能申請醫療直升機後送，但必須部分自費負擔，收費8095元，若非本國籍民眾，包括外籍漁工及船員，則全額負擔19萬餘元。

澎湖駐地醫療直升機以服務澎湖民眾為主，非澎湖籍或外國民眾必須自費。（凌天航空提供）

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