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鬧劇！BMW開上人行道被盤查 喝茫副駕駛偷開走連撞6機車

楊男把BMW開上金錢豹酒店前的人行道。（警方提供）

楊男把BMW開上金錢豹酒店前的人行道。（警方提供）

2023/11/26 10:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子酒後駕駛BMW豪車，24日清晨載著也是喝醉酒的李姓男子，於台中市金錢豹酒店外，把車開上人行道，警方擬對楊男酒測時，李男卻伺機把BMW開走，上演的鬧劇讓警察看得傻眼，李男駕駛這輛BMW橫衝直撞，撞毀6輛機車，1小時後被警方攔截，他又拒不下車，員警破窗抓人，喝茫的他卻說，「沒有我的事情，所以我把車開走」，警方共開罰30多萬元，並將李男依公共危險與妨害公務罪名法辦。

中市警局第六分局何安派出所員警，24日清晨4時許於台中市知名酒店金錢豹大門前，執行守望勤務時，發現1輛BMW名車違規駛上人行道，盤查時發現駕駛楊男（31歲）酒駕，他宣稱要找代駕，只有行駛一小段人行道，員警認為人行道是道路的延伸，楊男酒駕屬實，但他拒絕酒測。

不料，員警與楊男對話時，也同樣喝醉酒的副駕駛座李男（21歲），伺機跳上駕駛座發動BMW離開，更扯的是，醉酒的他，於逃逸中撞上停於長安路1段路旁的6輛機車，員警於1小時後，在西屯區龍洋巷找到李男，他不願意下車，警方敲破BMW車窗，將他逮捕到案，李男酒測值超標。

行政處罰部分，警方對楊男開車拒絕酒測的罰單18萬元，另外，他5年內被吊銷駕照2次以上，警方再開出無照駕駛罰單，最高可罰2.4萬元，至於開走BMW的李男，依道路交通管理處罰條例的酒駕規定開罰，最高可罰12萬元，另外，他5年內被查獲兩次無照駕駛，最高可處2.4萬元罰鍰，合計超過30萬元，至於這輛登記於楊男的女友名下的BMW，吊扣車牌4年。

刑事部分，李男依妨害公務罪與公共危險罪移送法辦，李男宣稱自己把車開走之舉，是警察要對楊男酒測，他自認不關他的事情，他留在現場也沒什麼幫助，才會把車開走。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方擬對駕駛楊男（圖右）酒測，但他拒絕。（警方提供）

警方擬對駕駛楊男（圖右）酒測，但他拒絕。（警方提供）

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