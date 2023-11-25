酒吧女服務生陪喝酒 男客竟強舔下體

鍾男酒後亂性，對小怡伸出狼爪。（情境照）

2023/11/25 13:20

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一間酒吧的女服務生小怡（化名），2022年間某日深夜獨自陪鍾姓男客飲酒，未料鍾男竟認有機可乘，強行脫掉她的內外褲，大喊「我就用一下，我不要進去」，舔拭其下體，見小怡打電話求救，他才倉皇逃離現場。一審新竹地院依強制性交未遂罪判鍾男1年8月刑；二審高等法院日前維持原判決。

2022年4月20日凌晨1時許，鍾男在新竹市某酒吧的2樓包廂飲酒，友人與其他女服務生陸續離去，在場僅剩小怡陪同飲酒。鍾男酒後亂性，認有機可乘，以想睡覺為由，先將頭靠在她的肩膀，並試圖以手解開其上衣扣子。

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小怡驚嚇大拒，鍾男未罷手，反升級以徒手強行拉扯她的褲子，強脫其外褲及內褲，完全不顧小怡一再掙扎、表示拒絕。

鍾男脫掉小怡的內、外褲之後，竟稱：「我就用一下，我不要進去」，把頭靠近小怡陰部，以口舔舐其外陰唇；小怡掙扎中取得自己手機對外求救，鍾男見狀，趕緊中止犯行，逃離現場。

小怡與同事取得聯繫並求救，報警處理，因鍾男舌頭未侵入陰道，依強制性交未遂罪移送。鍾男則否認犯行，反控事後店家跟他要紅包，如果有給，小怡就會去警察局說是男女朋友而銷案，但他都沒有做。

一審新竹地院表示，小怡的外陰部暨內褲護墊，檢出與鍾男相符的DNA-STR型別，倘若不是性侵，小怡何以主動對外求救，若是其他人等有意構陷，小怡大可指訴其他「合理情節」，再直接安排該酒吧其他人員適時入內查獲即可，根本無庸沾染鍾男的DNA，亦無須迂迴以手機對外求救，大費周章安排各項對話紀錄，最後卻任由鍾男離去，致後續求償無門。

新竹地院指出，鍾男犯後先拒未到案，又始終否認犯行，更於答辯過程中，指摘小怡刻意變造證據構陷，難認屬防禦權的合理行使，且造成小怡心靈二度傷害，加上始終拒絕調解，難認犯後態度良好，判刑1年8月。

鍾男不服，提起上訴，主張自己最多是強制猥褻，希望酌減其刑，並從輕量刑。

但二審高等法院認為，整體觀察鍾男犯罪實行過程，舉動已足表徵為性交意思，主觀上確有性侵犯意，論處強制性交未遂罪無誤，且無裁量濫用或違反比例原則情形。

高院表示，鍾男上訴後雖與小怡達成調解，然迄今仍未賠償，無減輕的理由，日前評議後駁回上訴，仍可上訴。本案合議庭成員為審判長遲中慧、陪席法官張少威、受命法官顧正德。

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