懷疑前妻另交男友吃醋 前夫殺妻後報案「我剛剛將老婆勒死」

許男談判時勒死前妻，事後打電話自首「我剛剛將老婆勒死」，台中地檢署依殺人罪提起公訴。（記者張瑞楨攝）

2023/11/25 09:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓男子與葉姓女子離婚後兩人仍同居，許男卻偷看葉女電腦，發現葉女與劉姓男子交往，他與前妻葉女於今年7月28日談判時起爭執，憤而將葉女勒昏後打電話報案自首：「我剛剛將老婆勒死」，葉女急救至案發第3天死亡，台中地檢署昨天依殺人罪起訴許男，這也是台中地方法院第14件國民法官審理案。

起訴書摘要指出，許姓男子與葉女結婚約10年，今年1月離婚後仍同住，今年7月17日傍晚，許男（羈押中）趁前妻葉女外出時偷看葉女的筆記型電腦，發現前妻與劉姓男子LINE，有交往曖昧的對話，葉女返家時，立刻制止許男繼續看，許男強行抱住葉女、阻止葉女離去，並試圖親吻葉女，導致葉女手臂擦傷（傷害罪未告訴），之後，許男不讓葉女離去，葉女至翌日（18日）才在雙方父母協調下，與許男約定，許男應於7月26日搬離住處。

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不料，至7月28日許男仍沒搬離，還把住處一樓監視器插頭拔掉，等葉女晚間9時許返家後，他把大門的鐵捲門拉下關閉，與葉女談判時起口角爭執，葉女想要離開，許男出手拉扯，葉女重心不穩而跌倒，她想打手機報警，許男基於殺人的不確定故意，用右手臂勾住倒地的葉女頸部，見葉女不再抵抗才放手，導致葉女頸部挫傷又無法呼吸，失去意識昏迷。

許男於當天深夜10時許，打電話向警察報案說：「我剛剛將老婆勒死」，警消馳抵將葉女送醫急救，葉女於案發第3天（30日）清晨，因缺氧性腦病變與中樞衰竭死亡，台中地檢署認為許男觸犯家庭暴力防治法的殺人罪提起公訴。

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