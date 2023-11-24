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男亂灑尿大鬧警局判囚6月嫌太重 上訴辯「包皮過長」被打槍

李男在警局故意尿灑地面，被依妨害公務判刑6月，上訴辯稱「包皮過長」，戴手銬無法以手排尿，才會灑在地面。示意圖。（資料照）

李男在警局故意尿灑地面，被依妨害公務判刑6月，上訴辯稱「包皮過長」，戴手銬無法以手排尿，才會灑在地面。示意圖。（資料照）

2023/11/24 23:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣李姓男子持槍恐嚇被捕，到了警局繼續囂張，上廁所尿噴地面，被警方依恐嚇、妨害公務罪法辦，一審判決分別為4月、6月徒刑。李男不滿妨害公務罪刑過重，提起上訴，向法官辯稱，他包皮過長，戴手銬無法以手排尿，才會灑在地面，希望從輕量刑。法官審理認為，李男前科累累，且妨害公務罪證明確，駁回上訴。

判決書指出，2022年8月27日，李男（59歲）不滿住處附近施工太吵，拿酷似真槍的空氣槍，跑到彰化師大進德校區工地辦公室，怒斥施工人員播放音樂過吵，槍口對準包商的頭部，還出手打了腹部兩拳，恫嚇「你怎麼不還手，你以為這是假槍喔！」

警方到場逮捕李男，帶回彰化警分局泰和派出所製作筆錄，李男卻開始作怪，如廁時故意灑尿在地面，上完不洗手，刻意揮舞雙手，見警方要上腳鐐，竟張口含咬員警手臂，辱罵「難怪你們警察會被殺死！活該！」

警方告知行為涉嫌妨害公務罪時，李男再罵「妨害你媽」，以右手肘攻擊警方腹部，造成莊姓警員腹部紅腫成傷。

彰化地院簡易法庭審理，將李男依犯恐嚇危害安全罪、妨害公務執行罪，累犯，分別判處有期徒刑4月、6月徒刑，共應執行有期徒刑9月。李男不滿妨害公務罪判刑太重，提起上訴。

李男辯稱，他有包皮水腫、包皮過長併包莖情形，小便時需以手輔助調整排尿方向，當時戒護員警未解開手銬，而有所誤會，而且員警又上腳鐐，他因為有躁鬱症，一時情緒失控，才會犯案，他已知道錯了，希望從輕量刑。

法官審理認為，李男被當場逮捕後未見收斂，更對警察暴力相向，出言譏諷貶辱，濫提提審、陳情各級警政機關，無端耗費諸多警政偵查資源，態度可謂頑劣；再查李男有恐嚇取財、強盜、搶奪、妨害自由、傷害等多項暴力屬性的犯罪科刑紀錄，素行不佳，雖然領有輕度身障證明，但不致影響本案責任能力，且犯後態度不佳，請求輕判毫無理由，審酌後駁回上訴。

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