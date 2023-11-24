總統大選倒數50天 偵辦妨害選舉1094案、起訴5件

法務部舉辦反賄記者會。（記者吳政峰攝）

2023/11/24 16:39

〔記者吳政峰／台北報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉定明年1月13日舉辦，距今倒數50天，法務部24日舉辦反賄選宣導記者會，部長蔡清祥表示，嚴查不法就是最好的宣導，檢察機關已立案偵辦1094起妨害選舉案件，其中5件偵結起訴，呼籲民眾若察覺不法，應勇於向檢察機關檢舉，除了身分保密，最高還可拿到2000萬元獎金。

蔡清祥指出，明年的大選將為國家選出重大政策的領導者及推動者，可預見此次競爭局勢將更勝於以往，全台的執法機關早已嚴陣以待，全力投入查賄工作，檢察機關已立案1094起妨害選舉案件，其中5案更已偵結起訴。

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蔡清祥強調，因應國人關心的台海局勢，執法機關除了積極防堵境外勢力、查緝不法組織，力求杜絕暴力及賭盤效應，也持續嚴防假訊息、嚴查地下通匯，徹底阻斷境外資金；另外也統合警政、戶政系統，防杜幽靈人口對選舉的不當影響，不論在哪個角落，都建立綿密的查賄網絡，徹底瓦解賄選結構，以確保選舉公平、公正進行。

受邀出席的台北地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，過去在離島查賄，出動海陸空交通工具，喬裝旅客，克難地在廢棄坑道祕密開會，甚至還在燈塔開庭訊問，只為了將被告繩之以法。

調查官鄭仰指出，調查局於去年九合一選舉期間，主動發掘賄選、境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息等情資立案數合計2005件，動員數百名調查官配合執行「選前查緝不法金流專案」，累計查獲不法犯罪金額近240億元。本次二合一選舉，迄11月中旬，已提報賄選立案數269件，查緝掃蕩地下通匯業者27案，查獲不法金額達115億餘元。

警員許于婕說，為因應明年大選，各警察局已強化布建與情資蒐集，全力落實查賄制暴工作，至11月中旬止，警方蒐報檢舉情資計267件，移送116件，其中以選舉賭盤案件為大宗，計移送77件98人，這些案件中有些是真的賭博營利，但有些是詐騙，呼籲民眾別參與。

移民署專勤隊員黃芃綾說明，移民署已組成專責查賄小組，透過各地方專勤隊與轄內友軍合作，協助偵破4起選舉賭盤案；廉政官洪詩雅亦分享，某位檢舉賄選民眾是因為看到政風人員不斷宣導反賄訊息，因檢舉人身分保密的承諾，讓他很有安全感，而向政風單位檢舉，透過查賄團隊的努力，終將賄選的候選人繩之以法，這位檢舉人也順利領到檢舉獎金。

出席者除了蔡清祥，另有中選會副主委陳朝建、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等人，活動以打破各種賄選態樣的動畫，宣示政府查賄決心，並共同呼籲社會各界齊心反賄，延續民主安定。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺（中）帶領警察機關查賄。（記者吳政峰攝）

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