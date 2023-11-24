高雄輕軌又被撞了！ 休旅車違規右轉撞列車
2023/11/24 11:07
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌列車今早（24日）9點10分行經凱旋三路與武昌路口時，遭1輛違規右轉的休旅車撞上，幸無人受傷，但導致列車停駛22分鐘，至9點32分才排除恢復通行。
苓雅分局三多所指出，休旅車駕駛林女（27歲）開車沿凱旋三路往北行駛，至武昌路口時右轉，造成右側車頭與往北行駛的輕軌列車左側車頭發生碰撞，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細肇事責任待交通大隊鑑定，現場於9時32分排除，交通已恢復順暢。
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此外，林女聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓，可處600元至1800元罰鍰；轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示行駛，可處600元至1800元罰鍰，將依照規定舉發。
高雄輕軌本週發生碰撞事故已至少3起，除了今早的休旅車撞輕軌外，21日早上10點16分行經北斗街口時，遭雙載的電動自行車擦撞；同天晚上7點40分在鼓山區厚生路被機車騎士的碰撞，幸皆無造成傷亡。
警方呼籲，駕駛人駕車上路請務必遵守道路交通規則，遵行標線、標誌指示行駛，行經輕軌路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故且面臨鉅額賠償。