台北女病患留一口氣回嘉義老家 救護車國道遇車禍今晨拔管

救護車車頭宛如廢鐵。（民眾提供）（記者張軒哲攝）

2023/11/24 11:19

〔記者張軒哲／台中報導〕禍不單行！1部民間救護車載運1名病危臨終返家73歲陳姓病患，由台北要返回嘉義家中拔管，救護車於國1南下台中段追撞前方1輛大貨車，導致陳女的女兒張女腦部重傷，於醫院手術治療；陳女今日凌晨回嘉義老家拔管往生，詳細事故原因有待警方調查釐清。

國道警方調查，昨夜22時41分救護車行經中山高南下182.9公里，追撞前方1輛大貨車，貨車駕駛52歲湯男無受傷，但救護車車頭凹陷變形、引擎外露，車頭宛如廢鐵，大貨車後方車體凹陷，撞擊力導致車上救護車駕駛31歲黃男、車上隨車護理人員33歲鄭女、陳女丈夫75歲張男輕傷，陳女女兒35歲張女重傷，分別送往台中榮總及烏日林新醫院救治中，原本彌留的陳女再由其他救護車送回嘉義。

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警方調查，救護車駕駛與大貨車駕駛經檢測無飲酒，事故於昨夜23時47分排除。張女重傷於醫院進行腦部手術後，住加護病房治療。

彌留的陳女由另一輛救護車載回嘉義家中，並於今日凌晨3時6分在嘉義家中拔管宣告死亡，有關陳女死因將進行相驗，國道警方持續調查相關證據，以釐清肇事原因及相關人員責任。

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