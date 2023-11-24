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幫「郭台銘」領錢 貨車司機成詐欺犯、上訴判更重

張姓貨車司機替詐團當車手，但他辯稱不知道詐團運作模式，二審法官認為，他試圖掩蓋犯罪所得，多判半年。（記者王捷攝）

張姓貨車司機替詐團當車手，但他辯稱不知道詐團運作模式，二審法官認為，他試圖掩蓋犯罪所得，多判半年。（記者王捷攝）

2023/11/24 06:43

〔記者王捷／台南報導〕張姓貨車司機透過通訊軟體「Telegram」（俗稱紙飛機）認識自稱「郭台銘」的蔡姓詐騙主嫌，加入詐騙團伙當「車手」，負責提領詐騙所得的贓款，並轉交至指定帳戶。該詐騙團伙分工精密，而張男每次能獲得0.8%的報酬。直到去年要領200多萬元時被銀行員通報警方，一審時被判2年，他覺得太重上訴，但二審認為，他掩蓋犯罪所得去向，還多判他半年。

張男去年他加入詐騙團伙後，在8月間去銀行要提領262萬元贓款時，行員察覺異常後報警，警方隨即趕到現場逮捕張男，並在其車內查扣相關證物；後來，張男供出上游蔡男，進一步搜索蔡男的住處，揭開整起詐騙案的真相。

一審時張男被判兩年，他認為判太重了，並自稱是基層的車手，也跟被害人和解了，堅稱只是按照蔡男的指示行事，不清楚整個詐騙集團的運作。

檢察官也上訴，指出張男擔任車手的次數高達13次，涉及多位告訴人，但只與其中4人達成調解。對於其他9位告訴人，都尚未達成調解，認為犯後態度並不良好，主張應該判罪更重。

高分院不但不採信張男的辯解，還認為他明明知道擔任詐騙車手，仍然協助詐騙團伙運作，犯後不斷堅稱不知道上游，企圖掩蓋犯罪所得去向，增加檢警追查金流的困難，同時也助長詐騙蔓延，所以最終判處2年6個月徒刑。

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