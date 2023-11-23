11/23 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（11月23日）開獎的第112000094期威力彩、第112000280期雙贏彩和第112000280期今彩539頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/11/23 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月23日）開獎的第112000094期威力彩、第112000280期雙贏彩和第112000280期今彩539頭獎均摃龜。

第112000094期威力彩中獎號碼為「第一區：06、08、13、22、25、37」，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎5注中獎，每注可得15萬元；肆獎30注中獎，每注可得2萬元；伍獎203注中獎，每注可得4000元；陸獎1601注中獎，每注可得800元；柒獎2761注中獎，每注可得400元；捌獎1萬5139注中獎，每注可得200元；玖獎2萬649注中獎，每注可得100元；普獎3萬4418注中獎，每注可得100元。

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第112000094期38樂合彩中獎號碼為「06、08、13、22、25、37」，五合摃龜；四合1注中獎，可得6萬7500元；三合100注中獎，每注可得5750元；二合1440注中獎，每注可得750元。

第112000280期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、11、12、13、14、17、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎95注中獎，每注可得500元；肆獎1021注中獎，每注可得100元。

第112000280期今彩539中獎號碼為「03、08、13、17、37」，頭獎摃龜；貳獎191注中獎，每注可得2萬元；參獎6841注中獎，每注可得300元；肆獎7萬2144注中獎，每注可得50元。

第112000280期39樂合彩中獎號碼為「03、08、13、17、37」，四合5注中獎，每注可得21萬2500元；三合220注中獎，每注可得1萬1250元；二合9498注中獎，每注可得1125元。

第112000280期3星彩中獎號碼為「507」，正彩12注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000280期4星彩中獎號碼為「5374」，正彩6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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