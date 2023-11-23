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遊覽車「倒退擼」強吻後車反控被撞 路口監視器揭真相！

楠梓區後昌路口，發生一起遊覽車與轎車前後碰撞的爭議事故。（讀者提供）

楠梓區後昌路口，發生一起遊覽車與轎車前後碰撞的爭議事故。（讀者提供）

2023/11/23 18:36

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區後昌路口21日晚間發生一起遊覽車與轎車前後碰撞的爭議事故，後方轎車上還載著嬰兒，由於後車行車記錄器未啟動，遊覽車司機指稱是後車撞他，雙方各執一詞，轎車事後上網徵求監視器發現，遊覽車竟「倒退嚕」撞後車。

有網友指稱，21日晚間17:35-17:45左右，老公去托嬰中心載小孩回家，靜止停在楠梓區加昌路與後昌路口等待紅燈時，前方的遊覽車竟一直往後退，狂按喇叭但遊覽車屁股就親上來了，隨後老公即下車去後座抱小孩到旁邊人行道報警等待。

網友說，「警察趕到之後，遊覽車司機不但不提供行車記錄器，且跟警方表示是我們撞他，甚至還質疑是不是抱著小孩開車！」未料，轎車上的行車記錄器竟然空白，且路口監視器也沒有錄影，導致沒有證據，兩方各執一詞，因而，上網徵求路過當地的行車影像記錄，來還原真相。

貼文一出，不少當時行經當地的民眾回應，指當時確實看到遊覽車「倒退嚕」，也聽到後車按喇叭，有人還以為遊覽車司機身體是不是出狀況。

楠梓警分局今天表示，本件路口肇事畫面已調到，證實是遊覽車「倒退嚕」撞後車。將會提供交通大隊分析研判，另已聯繫請託人如有需要可至右昌所調閱。

轎車事後上網徵求監視器發現，遊覽車竟「倒退嚕」撞後車。 （讀者提供）

轎車事後上網徵求監視器發現，遊覽車竟「倒退嚕」撞後車。 （讀者提供）

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