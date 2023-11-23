偷拍性愛影片「蘆竹王陽明」判刑13年定讞

「蘆竹王陽明」的男子李威德，涉嫌偷拍和多名女子的性愛影片，檔案高達300G之多。（資料照）

2023/11/23 15:56

〔記者楊國文／台北報導〕自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，涉嫌偷拍和多名女子的性愛影片，檔案高達300G之多，並在網路上散布，受害者多達5人，甚至包括15歲少女在內，被重判10年定讞、另判2年8月徒刑得易科罰金，檢方聲請將李所犯多罪聲請定應執行刑。高等法院審理後，將李共涉18罪犯行，裁定應執行刑13年，可抗告。

判決指出，27歲的李威德2016年間偷拍與女友、女網友的性愛影片，並多次上傳網路、散布，其中，李誘騙15歲的少女回租屋處還竊錄性愛影片，也以同樣手法竊錄和另名16歲少女性愛過程；有被害女子想要分手，李男傳送訊息恐嚇、謾罵對方。

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另外，李男趁一名女子將手機放在他住處時，複製手機內女子與他人的性愛影片並散布在臉書、YouTube上，甚至在臉書上留言恐嚇女子。檢警追查發現，李男竊錄影像圖檔多達300G。

桃園地院審理後，依刑法妨害秘密、加重妨害秘密、恐嚇、兒童及少年性剝削防制條例等多項罪名，判李男10年徒刑，另判刑2年8月，得易科罰金。

李威德上訴指稱，已和多位被害人和解，請求從輕量刑。不過，高等法院認定李涉15罪，且被害人高達5人，還包括未成年少女，判決駁回；李上訴後，經最高法院判決定讞。

高檢署認為，李男除此案外，還涉兒童及少年性剝削防制條例等多罪，日前向高等法院聲請定應執行刑。

高院認為，審酌李男各罪犯罪類型、動機、態樣、約2年7個月期間即觸犯18罪，前案紀錄表共25頁、整體評價其罪責及應矯治程度，定應執行刑13年，可抗告。

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