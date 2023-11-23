為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

偷拍性愛影片「蘆竹王陽明」判刑13年定讞

「蘆竹王陽明」的男子李威德，涉嫌偷拍和多名女子的性愛影片，檔案高達300G之多。（資料照）

「蘆竹王陽明」的男子李威德，涉嫌偷拍和多名女子的性愛影片，檔案高達300G之多。（資料照）

2023/11/23 15:56

〔記者楊國文／台北報導〕自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，涉嫌偷拍和多名女子的性愛影片，檔案高達300G之多，並在網路上散布，受害者多達5人，甚至包括15歲少女在內，被重判10年定讞、另判2年8月徒刑得易科罰金，檢方聲請將李所犯多罪聲請定應執行刑。高等法院審理後，將李共涉18罪犯行，裁定應執行刑13年，可抗告。

判決指出，27歲的李威德2016年間偷拍與女友、女網友的性愛影片，並多次上傳網路、散布，其中，李誘騙15歲的少女回租屋處還竊錄性愛影片，也以同樣手法竊錄和另名16歲少女性愛過程；有被害女子想要分手，李男傳送訊息恐嚇、謾罵對方。

另外，李男趁一名女子將手機放在他住處時，複製手機內女子與他人的性愛影片並散布在臉書、YouTube上，甚至在臉書上留言恐嚇女子。檢警追查發現，李男竊錄影像圖檔多達300G。

桃園地院審理後，依刑法妨害秘密、加重妨害秘密、恐嚇、兒童及少年性剝削防制條例等多項罪名，判李男10年徒刑，另判刑2年8月，得易科罰金。

李威德上訴指稱，已和多位被害人和解，請求從輕量刑。不過，高等法院認定李涉15罪，且被害人高達5人，還包括未成年少女，判決駁回；李上訴後，經最高法院判決定讞。

高檢署認為，李男除此案外，還涉兒童及少年性剝削防制條例等多罪，日前向高等法院聲請定應執行刑。

高院認為，審酌李男各罪犯罪類型、動機、態樣、約2年7個月期間即觸犯18罪，前案紀錄表共25頁、整體評價其罪責及應矯治程度，定應執行刑13年，可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南韓國腳劈腿、偷拍性愛片瘋傳 竟是曾有過不倫的嫂嫂外流
2023/11/23 06:30

南韓國腳劈腿、偷拍性愛片瘋傳 竟是曾有過不倫的嫂嫂外流
桃園李宗瑞！自封「蘆洲王陽明」偷拍性愛影片PO網 高院重判12年8月
2020/04/22 11:49

桃園李宗瑞！自封「蘆洲王陽明」偷拍性愛影片PO網 高院重判12年8月

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
因偷拍案出庭 蘆竹「王陽明」胖一圈
2019/05/06 17:17

因偷拍案出庭 蘆竹「王陽明」胖一圈
蘆竹王陽明又作怪！ 不滿照片被公告「當竊賊」 怒踹社區大門
2018/05/17 19:08

蘆竹王陽明又作怪！ 不滿照片被公告「當竊賊」 怒踹社區大門

生技中心數據指引 節能減碳創新綠色未來
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播