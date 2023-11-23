涉竊佔國土、豪宅假買賣開庭 顏寬恒：莫須有指控不逃避

登記參選台中第二選區立委的顏寬恒遭控竊佔國土、假買賣豪宅與詐領立委助理費，台中地院今天再度開庭，顏寬恒步出法庭未受訪。（記者陳建志攝）

2023/11/23 13:43

〔記者陳建志／台中報導〕已獲國民黨提名參選台中第二選區立委的顏寬恒被控竊佔國土、假買賣豪宅以及詐領立委助理費，台中地方法院今天再度開庭，被控豪宅假買賣的澤序公司張姓女負責人，今天卻無故未到庭，審判長擇定12月21日，明年選後1月25日再開庭；顏寬恒步出法庭未受訪，不過發聲明表示，對於「莫須有」的指控無須逃避，會配合司法捍衛清白。

顏寬恒因沙鹿豪宅涉嫌竊佔國有地，買賣又涉嫌偽造文書，台中地檢署偵辦時又進一步查到，顏寬恒疑似用林進福當人頭詐領助理費，今年4月依涉嫌貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪、偽造文書等罪名起訴，其太太陳麗凌則依偽造文書罪起訴，其弟顏仁賢也因南屯區817招待所涉嫌竊佔國有地，依竊佔罪起訴。

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台中地院今天再度開庭，針對顏寬恒及妻子陳麗凌等人被訴沙鹿豪宅案假買賣案做交互詰問，檢方提出林進福的手寫筆記，內容記載顏、陳及張姓女負責人等人名字，疑似分配金額，林則表示，這是因先前曾向顏寬恒借錢，後來要跟顏講他拿錢給張姓女負責人一事。

另外，檢方從顏寬恒查扣的手機中，發現可佐證沙鹿豪宅假買賣的對話，顏寬恒主張該訊息是當時選舉聘任的1名張姓新聞聯絡人傳給他，他再轉傳給林進福，要求勘驗手機，法院今當庭提示顏被查扣的3支IPHONE手機，不過經顏現場開機尋找多時未發現，表示因換手機帳號轉移才找不到對話。

顏的律師也主張，檢方以此對話內容認定顏寬恒有假買賣犯意，但對話是張女先傳給顏，顏再轉傳，並聲請傳喚張女下次到庭作證。

法院今天原本也傳喚涉嫌豪宅假買賣關鍵的澤序公司張姓女負責人，不過張女未出庭，經委任律師撥打電話聯絡也都沒接，張的律師表示，張女之前均配合出庭，這次未出庭他們也很意外，但因張女有服用安眠藥物，不知是否因此睡過頭，因無法訊問張女，導致審理進度被迫延期，審判長諭知12月21日再訊問4名證人，明年1月25日並就顏寬恒被訴貪汙詐領助理費部分審理。

顏寬恒步出法庭未受訪，但發出聲明表示，雖然選戰已進入倒數，但仍會繼續捍衛自身清白，本案在登記黨內參選後，檢調發動大規模搜索，確實影響整體選戰的節奏，看似巧合的背後，是否有經過精心規劃不得而知，但對於「莫須有」的指控無須逃避，後續仍會繼續配合司法程序，感謝大家關心。

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