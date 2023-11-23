柯稱藍白合涉「期約賄選」 蔡碧仲：北檢已受理告發將詳審

民進黨立委鄭運鵬質詢法務部次長蔡碧仲。（記者謝君臨翻攝）

2023/11/23 10:19

〔記者謝君臨／台北報導〕藍白協商日前達成6點共識，事後民眾黨總統參選人柯文哲卻認為，合約涉及聯合政府的席次分配，這是期約賄選。對此，法務部次長蔡碧仲今（23）日表示，這是具體個案，台北地檢署已經受理告發，在偵查中的案件，法務部不便指手畫腳；「搓圓仔湯」在實務上有很多類型，是否構成法定要件，檢察官一定會詳審。

立法院司法及法制委員會今排審「刑事補償法修正草案」等案，邀請司法院秘書長吳三龍、蔡碧仲，以及調查局長王俊力列席。

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民進黨立委鄭運鵬質詢指出，柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜簽了6點合約，事後有點反悔，柯講了一個不尋常的狀況，他認為合約牽涉聯合政府席次分配，他是當事人，也簽名了，並自認這是期約賄選。蔡碧仲說，這是具體個案，案件北檢已經受理告發，在偵查中案件，法務部不便指手畫腳。

鄭運鵬表示，當時可能源於柯文哲對於選舉罷免法的無知，但後面合縱連橫的狀況，昨晚另一位總統擬參選人、鴻海集團創辦人郭台銘傳了一些對話紀錄，柯、侯請他做「桶箍」，「民眾黨跟他說不要選，不分區第一名給你」；相較於柯認為聯合政府的合約是期約賄選，同理，若開條件給郭，這是否也構成期約賄選？

蔡碧仲說，任何攸關選舉平台公平、公正、公開，甚至如委員指摘的情事，有的已受告發，地檢署受理在案，類似情況承辦檢察官一定會根據任何訊息，報紙、網路情資都會收集，同案會併案，不同案件會自動檢舉，若有涉及賄選的話。

鄭運鵬認為，這幾個案子不辦不行，連當事人都認為是期約賄選；不過，若起訴的話政治風暴太大，但如果無罪或不起訴，以後基層選舉大家就比照辦理，呼籲法務部整理出相關樣態，藉此機會做認定。

蔡碧仲說，法令固然有限，人事雖然無窮，但什麼叫「搓圓仔湯」，這在實務上有很多類型，因為這次是總統和立委大選，所發現的類型也是新穎的，其事證是否符合法定構成要件，檢察官一定會詳審，這要非常審慎，因為動輒會影響很多。當事人尤其在選舉時間，到底是出於什麼立場，檢察官會再詳審。

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