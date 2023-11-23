線上百家樂兼營總統大選賭盤 檢警搗破逮26人

警方搗破線上百家樂兼營總統大選賭盤，逮26人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/23 10:09

〔記者邱俊福／台北報導〕廖姓男子為首的真人線上百家樂賭網，涉嫌招募面容姣好妙齡女子，以直播與賭客線上對話方式攬客聚賭外，也搭上熱門的2024總統大選熱潮，透過臉書社群張貼選舉賭盤訊息，針對投票率等作為博弈標的，吸引有興趣的賭客進行下注，刑事局偵一大隊第二隊經蒐證後日前搗破該賭網，逮捕廖男等26人送辦。

刑事局表示，廖嫌經營某娛樂城賭博網站，透過直播方式與賭客線上對話攬客參與賭博，且避免遭警方查緝，機房設置於台中地區，而發牌直播的地點則刻意於北市萬華區一處住宅大樓承租房間使用。

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此外，為能擴大客源，刻意延攬有網路賭博經驗的員工，並提供高額分潤獎金，誘使機房成員透過臉書社群媒體張貼選舉賭盤訊息，吸引賭客下注，嚴重影響選舉的公平性。

刑事局於今年9月間據報後，遂與苗栗縣警察局苗栗分局等單位共組專案小組，本月20日深夜前往位於台中市賭博機房，破門攻堅一舉查緝娛樂城機房內廖男與成員等13人到案，另於北市攻堅查獲線上真人百家樂，現場拘提監官、荷官共13人，共查扣38組電腦、監視器、路由器、撲克牌賭桌、攝影直播器材、荷官名牌及現金915萬元等贓證物，訊後依總統副總統選舉罷免法88條之1、賭博罪等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

刑事局強調，總統大選將屆，絕不容許選舉賭盤影響選舉結果正當性，將持續關注蒐集賭盤情資動態，對企圖經營選舉賭盤或各種影響選舉秩序的不法之徒，定將強力偵辦。

警方攻堅台中市的賭博機房。（記者邱俊福翻攝）

線上真人女荷官發牌的百家樂賭網兼營總統大選賭盤，遭檢警搗破。（記者邱俊福翻攝）

線上真人女荷官發牌的百家樂賭網兼營總統大選賭盤，遭檢警搗破。（記者邱俊福翻攝）

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