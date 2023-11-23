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「請支援收銀」來太慢 男客人排隊火大上演全武行還怒譙警察

男客排隊等結帳等到火氣大上演全武行，還開嗆協助處理的員警髒話。示意圖，非當事門市。（資料照）

男客排隊等結帳等到火氣大上演全武行，還開嗆協助處理的員警髒話。示意圖，非當事門市。（資料照）

2023/11/23 09:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子到全聯超市買東西，當時客人很多，結帳隊伍排得很長，黃男排隊排到火大咆哮，前方曾姓男客請他安靜一點，結果反惹禍上身，兩人一言不合從店裡打到店外，警方到場處理時，黃男又怒譙員警「王八蛋」，高雄地院依傷害、妨害公務判拘60日，得易科罰金。

判決指出，今年6月2日晚間8點多，57歲黃姓男子到前鎮區某全聯福利中心買東西，他排隊等候結帳時，因店內客人很多，隊伍排得很長，雖然當時店內廣播有響起「請支援收銀」，但黃男耐心被磨光，大聲咆哮店員結帳速度太慢。

排在隊伍裡的曾姓男客出聲請黃男安靜一點，兩人在店裡吵了起來後，黃男走出全聯，先在店門口拍打曾男的頭部，還用腳踢他的機車，甚至拿曾男的安全帽要砸人，曾男見狀反擊，把黃男壓制在地後，隨後員警獲報到場排解，曾男一鬆手，黃男竟趁機反擊將他毆傷。

員警看到衝突再起上前再壓制黃男，並將他拉上警車準備載回派出所，結果黃男在警車上繼續出言不遜，怒譙「開快點啦，你不知道路還是怎樣，不知道路是要怎樣做警察」、「警察不是我管的，問題你是王八蛋」等。

高雄地院審理時，黃男辯稱，是曾男先挑釁，自己只有輕拍他、用腳輕碰車牌、推開安全帽，會罵員警是因為員警先罵他、眼鏡被他們打壞了，手錶也壞了；法官根據監視器畫面及相關事證，認為黃男犯後未能坦承犯行，態度非佳，依傷害、妨害公務判拘60日，得易科罰金，可上訴。

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