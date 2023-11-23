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中國船長涉下令槍殺4海盜 判刑7年後首度延押

中國籍船長汪峰裕被控槍殺海盜案，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

中國籍船長汪峰裕被控槍殺海盜案，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

2023/11/23 06:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕中國籍船長汪峰裕被控下令槍殺4名海盜案，被高等法院高雄分院更二審依殺人罪，從輕判刑7年後，合議庭認為他涉案情節重大，並有逃亡之虞，首度裁定延長羈押2個月。

據了解，2011年6月至2014年6月止，被告汪峰裕擔任高雄市籍「屏新101號」遠洋漁船大副兼代理船長。2012年9月29日中午，漁船行經印度洋索馬利亞附近海域作業期間，木造海盜船疑遭不詳國籍漁船撞翻，汪見狀後涉嫌下令外籍保全開槍射殺落水4人。

2020年8月22日上午，汪搭乘「印度之星」號漁船駛至高雄港被捕，一、二審均判刑26年，經最高法院發回後，更一審認為他只下令殺一人，從輕量刑13年，結果又被發回，更二審認被告出於確保自身、船員及漁獲安全而痛下殺手，與一般殺人者通常是出於個人恩怨情仇、財務糾紛或意識形態之情形不同，雖認定槍殺4人，但改判7年，仍可上訴。

由於汪羈押期限屆滿，合議庭認為其所犯殺人罪最輕本刑為5年，在台無固定住居所，又無親友感情或家產等羈絆，加上長年在海上工作，適應海上生活，熟知出境途徑，因此裁定即日起延長羈押2個月，可抗告。

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