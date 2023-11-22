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見一面要5萬？網路交友見面要繳保證金 女不甩直接報案

24歲劉姓女子向新營警方報案，險被騙和男網友「見面」保證金。（警方提供）

24歲劉姓女子向新營警方報案，險被騙和男網友「見面」保證金。（警方提供）

2023/11/22 20:42

〔記者楊金城／台南報導〕小心網路愛情騙子詐財，台南新營分局中山派出所最近就接獲2名年輕女子報案，險被男網友騙取「見面」保證金，所幸機警才未上當，男網友都在同一個交友軟體平台和女生認識，警方呼籲小心網路假交友的愛情陷阱。

新營中山所今天受理24歲劉姓女子報案，劉女透過網路交友軟體認識暱稱「烤肉好吃嗎」的男網友，對方自稱在賭場當服務員，要求劉女提供身分證件查證，聲稱避免警方冒充。

劉女和對方約見面後，男網友又表示公司經理要求查證劉女身分並提領3萬元充當保證金。劉女這才覺得奇怪，也未交付保證金，轉往中山派出所報案。

中山所警員陳其鴻表示，這是近期受理的第2起同一交友平台的交友詐騙案件，先前另名20歲女子也報案表示結識自稱是男模的網友，對方經理也表示需要先支付5萬元保證金才能見面，顯然有詐。

分局指出，詐騙集團創立假帳號，並使用帥哥美女為大頭貼照，透過網路聊天以相同的手法利用人性，營造美好的交友氛圍後，要求民眾提供個資、金錢，讓民眾陷入詐騙集團的連篇謊言中，民眾要小心當被要求提供個資、匯錢時，務必提高警覺避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

劉女覺得男網友有詐，最後把他封鎖。（警方提供）

劉女覺得男網友有詐，最後把他封鎖。（警方提供）

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