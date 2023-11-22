中投申請出售日本臺貿 最高行駁回確定

最高行政法院駁回中投告訴確定。（資料照）

2023/11/22 18:25

〔記者吳政峰／台北報導〕不當黨產處理委員會認定中央投資股份有限公司是國民黨的附隨組織，依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」凍結其資產。中投2017年向黨產會申請出售名下100%控股的欣光華股份有限公司所持有日本臺貿公司全部股權，被黨產會以不具正當理由駁回後，提起告訴，最高行政法院認為處分無誤，22日駁回其訴，全案確定。

2017年9月8日，中投申請出售臺貿股權，強調是為配合整體財務改善，增加公司資金運用所需，且考量臺貿主要資產為位於日本東京港區的東京貿易大樓（TTD大樓），將來大幅整修致費用大增。

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黨產會審議後駁回中投申請，直言TTD大樓除緊急發電機須更換外，並無其他設備有替換必要，且縱須更換緊急發電機，其預算概估僅為1500萬日圓，臺貿2016年從TTD大樓營收約2.58億日圓、營業毛利約1.88億日圓，有能力支付緊急發電機更換費用。

黨產會表示，臺貿經營穩定，淨值報酬率高，TTD大樓承租企業有長期租賃意願，位於港區處於東京中樞，鄰近日本中央政府、諸多各國大使館及日本各大企業總部，倘收歸為國有，對於我國政府連絡溝通日本政府、國際社會及民間企業，不僅有地利之便，更有政治、商業上地點象徵意義。

黨產會分析，東京港區地段土地現近乎利用飽合，一地難求，相當珍貴，不可輕易地易與他手，除非遭遇戰爭、地震等不可抗力天災人禍，TTD大樓所處地段未來趨勢看漲，為日本熱門的投資項目。

中投不服，興訟請求撤銷黨產會處分。一審台北高等行政法院認為，中投申請出售股權的目的，是出於自身投資經營計畫，改善公司財務結構、增進投資效益需求，與黨產條例第9條第1項但書及許可辦法第3條第6款規定不符，判其敗訴。

中投提起上訴，二審最高行政法院指出，欣光華及臺貿的業務決定及營運活動，為中投完全控制，而中投又是國民黨的附隨組織，依黨產條例第5條第1項規定，推定為不當取得之財產。

最高行政法院認為，一審判決已針對中投提出的主張一一指駁，並無違反論理或經驗法則，亦無適用法規不當、判決理由矛盾或理由不備之情事，上訴無理由，22日駁回。本案由最高行政法院第三庭承審，成員為審判長法官蕭惠芳、法官侯志融、梁哲瑋、李君豪、林惠瑜。

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