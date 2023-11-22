黃姓竊嫌落網後坦承犯案，並歸還3隻雞鴨。（民眾提供）

2023/11/22 15:33

〔記者王捷／台南報導〕養雞、養鴨的鄭姓婦人向警三分局長安所報案，連續好幾天雞鴨被偷，所長黃俊榮調查後，21日逮到黃姓男子，他連續偷走8隻雞鴨，訊後警方將黃男以竊盜罪函送。記者採訪當地的居民，沒想到這件竊案的背後，竟然是黃、鄭兩人搶廚餘餵雞鴨引起的鄰里糾紛。

據了解，60多歲的黃男自己也有養雞鴨，他的雞鴨各個體態壯碩、羽毛發亮，因為每隻雞鴨都吃廚餘長大，附近的居民都知道，所以幾戶人家會把廚餘丟在固定的地方，讓黃男回收餵雞鴨，然而，前陣子被害人鄭婦發現黃男養雞鴨的秘密，也搶收這些廚餘來養自家的雞鴨。

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連續幾天餿水變少，黃男一問才得知鄭婦在搶，他找到鄭婦並稱，這些廚餘都是他去拜託住戶才能拿到，但鄭婦認為，丟公共區域的廚餘不該讓黃男獨佔，這觸動了黃男的怒火，讓他開始策劃報復。

黃男在9月28日偷走4隻雞，隨後在11月18、19日，分別竊取雞、鴨各1隻，鄭婦說8隻雞鴨一共價值6000元，警方獲報後也展開調查，調閱好幾天監視器，終於逮到騎腳踏車犯案的黃男。

黃男昨天到案坦承認犯行，並歸還剩下3隻雞鴨，剩下的5隻雞鴨他沒有吃或拿去賣，據了解是在行竊途中，被悶死在布袋中。

警三分局指出，在郊區的日常生活中，常有不為人知的小爭執，如果警方沒有及時介入化解，有時可能演變成更嚴重的犯罪，再小的案子，對民眾來說都是大事，警方都會積極偵辦。

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