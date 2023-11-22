為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警方破解​​雞鴨「連續竊案」謎團 原來是搶收廚餘釀怒火

黃姓竊嫌落網後坦承犯案，並歸還3隻雞鴨。（民眾提供）

黃姓竊嫌落網後坦承犯案，並歸還3隻雞鴨。（民眾提供）

2023/11/22 15:33

〔記者王捷／台南報導〕養雞、養鴨的鄭姓婦人向警三分局長安所報案，連續好幾天雞鴨被偷，所長黃俊榮調查後，21日逮到黃姓男子，他連續偷走8隻雞鴨，訊後警方將黃男以竊盜罪函送。記者採訪當地的居民，沒想到這件竊案的背後，竟然是黃、鄭兩人搶廚餘餵雞鴨引起的鄰里糾紛。

據了解，60多歲的黃男自己也有養雞鴨，他的雞鴨各個體態壯碩、羽毛發亮，因為每隻雞鴨都吃廚餘長大，附近的居民都知道，所以幾戶人家會把廚餘丟在固定的地方，讓黃男回收餵雞鴨，然而，前陣子被害人鄭婦發現黃男養雞鴨的秘密，也搶收這些廚餘來養自家的雞鴨。

連續幾天餿水變少，黃男一問才得知鄭婦在搶，他找到鄭婦並稱，這些廚餘都是他去拜託住戶才能拿到，但鄭婦認為，丟公共區域的廚餘不該讓黃男獨佔，這觸動了黃男的怒火，讓他開始策劃報復。

黃男在9月28日偷走4隻雞，隨後在11月18、19日，分別竊取雞、鴨各1隻，鄭婦說8隻雞鴨一共價值6000元，警方獲報後也展開調查，調閱好幾天監視器，終於逮到騎腳踏車犯案的黃男。

黃男昨天到案坦承認犯行，並歸還剩下3隻雞鴨，剩下的5隻雞鴨他沒有吃或拿去賣，據了解是在行竊途中，被悶死在布袋中。

警三分局指出，在郊區的日常生活中，常有不為人知的小爭執，如果警方沒有及時介入化解，有時可能演變成更嚴重的犯罪，再小的案子，對民眾來說都是大事，警方都會積極偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園機場在Skytrax評比排名82 短短4年掉落69名
2023/11/21 17:19

桃園機場在Skytrax評比排名82 短短4年掉落69名
大鵬灣帆船停港邊 船主到岸竟發現「不翼而飛」
2023/11/20 19:52

大鵬灣帆船停港邊 船主到岸竟發現「不翼而飛」

台中Q4百億大案第一波成績單出爐
這個也偷！2毒蟲變裝施工人員偷國道電纜
2023/11/16 17:10

這個也偷！2毒蟲變裝施工人員偷國道電纜
惡劣！新北消防員竊公家電 將4輛特斯拉出租賺外快....下場曝
2023/11/15 20:30

惡劣！新北消防員竊公家電 將4輛特斯拉出租賺外快....下場曝

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播