為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網友遭駭發文影射綠營內鬥不起訴 北檢不排除境外勢力介入

台北地檢署查出，該文章疑為駭客入侵李姓網友帳號後發文，今將李男不起訴。而駭客是否來自境外勢力，北檢未排除此可能。（資料照）

台北地檢署查出，該文章疑為駭客入侵李姓網友帳號後發文，今將李男不起訴。而駭客是否來自境外勢力，北檢未排除此可能。（資料照）

2023/11/22 10:50

〔記者錢利忠／台北報導〕去年台北市長選舉期間，民進黨內部人選尚未明朗，Dcard論壇出現偽造「民進黨執行會議紀錄摘要20220525」的電子郵件截圖，內容稱「看不下去對林佳龍的打壓...」，影射綠營內鬥，事後林佳龍對發文者提告；台北地檢署查出，該文章疑為駭客入侵李姓網友帳號後發文，今將李男不起訴。而駭客是否來自境外勢力，北檢未排除此可能。

據了解，林佳龍知悉此案疑為駭客入侵後，對於北檢的調查結果以及不起訴處分，沒有意見。

去年7月5日，Dcard論壇出現一篇標題為「DPP北市選戰已經內鬥成這樣了？」的文章，還公布偽造的「民進黨執行會議紀錄摘要20220525」的電子郵件截圖，內容提及：「今天忽然收到信箱提醒，閒置多日的信箱裡出現一份DPP的會議記錄，內文自稱是看不下去對林佳龍的打壓，在尋找願意幫忙報導的記者。實在對不起這位熱心的龍粉，我跟記者的唯一共同點也就只有少小不讀書而已辣 詢問了幾位朋友，有人也說有收到這記錄，只可惜我並沒有認識記者，不曉得龍粉的瘋狂發信有沒有投到媒體手中。」

由於該篇文章影射林佳龍指揮支持者自導自演遭網軍攻擊，引來林佳龍對發文者提告加重誹謗。

檢方查出，該文章經由李姓網友的Dcard帳號發文，而李男所使用的網路分享器型號，已被公告有資安漏洞疑慮，不排除駭客入侵李男的網通設備後，再開啟VPN伺服器，以此當作跳板來隱匿自身IP位址，因此認定李男並非實際發文者，予以不起訴。

而明年1月將舉行總統及立委大選，境外勢力不斷進化假訊息攻擊力道，從單純散布轉為駭侵。司法機關發現，境外勢力原利用新申請的社群帳號散布，近期已轉為駭侵我國網通設備、盜用國人帳號發送，先是密集攻擊境內使用低階弱密碼的終端設備，駭入後再盜用國人帳號發布，並刪光連線紀錄以製造斷點，隱匿假訊息來源，使被駭者背黑鍋，肩負反境外勢力及假訊息重責的調查局資通安全處已啟動應變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
司法院「民眾查詢機」主機被駭 爆923起個資外洩
2023/11/22 05:30

司法院「民眾查詢機」主機被駭 爆923起個資外洩
防境外假訊息擾亂大選 北檢檢察長鄭銘謙今火線迎戰
2023/11/21 11:08

防境外假訊息擾亂大選 北檢檢察長鄭銘謙今火線迎戰

高雄捷運R20 RK1聯開案啟動招商(高市府廣告)
泰山臉書被駭 攻擊者簡體字發文「給我錢，我會返回頁面」
2023/11/16 19:10

泰山臉書被駭 攻擊者簡體字發文「給我錢，我會返回頁面」
操控簽賭影響大選 最高檢要求屏檢加強查緝選舉賭盤
2023/11/15 17:27

操控簽賭影響大選 最高檢要求屏檢加強查緝選舉賭盤

六福萬怡酒店 研擬短中長期節能方案
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播