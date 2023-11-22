網友遭駭發文影射綠營內鬥不起訴 北檢不排除境外勢力介入

台北地檢署查出，該文章疑為駭客入侵李姓網友帳號後發文，今將李男不起訴。而駭客是否來自境外勢力，北檢未排除此可能。（資料照）

2023/11/22 10:50

〔記者錢利忠／台北報導〕去年台北市長選舉期間，民進黨內部人選尚未明朗，Dcard論壇出現偽造「民進黨執行會議紀錄摘要20220525」的電子郵件截圖，內容稱「看不下去對林佳龍的打壓...」，影射綠營內鬥，事後林佳龍對發文者提告；台北地檢署查出，該文章疑為駭客入侵李姓網友帳號後發文，今將李男不起訴。而駭客是否來自境外勢力，北檢未排除此可能。

據了解，林佳龍知悉此案疑為駭客入侵後，對於北檢的調查結果以及不起訴處分，沒有意見。

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去年7月5日，Dcard論壇出現一篇標題為「DPP北市選戰已經內鬥成這樣了？」的文章，還公布偽造的「民進黨執行會議紀錄摘要20220525」的電子郵件截圖，內容提及：「今天忽然收到信箱提醒，閒置多日的信箱裡出現一份DPP的會議記錄，內文自稱是看不下去對林佳龍的打壓，在尋找願意幫忙報導的記者。實在對不起這位熱心的龍粉，我跟記者的唯一共同點也就只有少小不讀書而已辣 詢問了幾位朋友，有人也說有收到這記錄，只可惜我並沒有認識記者，不曉得龍粉的瘋狂發信有沒有投到媒體手中。」

由於該篇文章影射林佳龍指揮支持者自導自演遭網軍攻擊，引來林佳龍對發文者提告加重誹謗。

檢方查出，該文章經由李姓網友的Dcard帳號發文，而李男所使用的網路分享器型號，已被公告有資安漏洞疑慮，不排除駭客入侵李男的網通設備後，再開啟VPN伺服器，以此當作跳板來隱匿自身IP位址，因此認定李男並非實際發文者，予以不起訴。

而明年1月將舉行總統及立委大選，境外勢力不斷進化假訊息攻擊力道，從單純散布轉為駭侵。司法機關發現，境外勢力原利用新申請的社群帳號散布，近期已轉為駭侵我國網通設備、盜用國人帳號發送，先是密集攻擊境內使用低階弱密碼的終端設備，駭入後再盜用國人帳號發布，並刪光連線紀錄以製造斷點，隱匿假訊息來源，使被駭者背黑鍋，肩負反境外勢力及假訊息重責的調查局資通安全處已啟動應變。

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