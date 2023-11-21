噁男仲介少女上網販售原味內衣褲 教拍猥褻影片37分帳

噁男仲介多名少女上網販售原味內衣褲，還教拍猥褻影片37分帳，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/11/21 22:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓男子在網路經營商店，專賣少女穿過未洗的「原味內衣褲」以及衛生棉、尿液、分泌物等，為此彭男應徵5名少女，在網上刊出她們的自我介紹以及願意拿出來販賣的私密物「尺度表」，彭男甚至教她們如何拍攝猥褻影片與照片出售牟利，新竹地院依兒少性剝削防制條例將彭男判刑2年。

法官調查，彭男從2016年起開設網路商店，以販售女子實際穿過、未經洗滌的內衣內褲，稱之為「原味內衣褲」，以及套裝、襪子、衛生棉、尿液、分泌物等貼身私密物品，以及少女做出猥褻行為的照片、影片等商品，顧客僅需從彭男臉書帳號或推特帳號連結至GOOGLE雲端硬碟網頁後，即可從中挑選商品。

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為尋求貨源，彭男在網頁刊登「賣場徵才啟事」，招募5名未成年少女，利用她們年幼涉世未深之際，加入他經營的網路商店，並依照每名少女的暱稱，將年齡、自我介紹以及願意拿出來販賣的私密物「尺度表」，刊登在網頁上，供不特定顧客瀏覽選購。

等顧客選定商品後，以LINE聯繫下單並匯款後，彭男再依顧客指定的對象與商品內容，通知少女自行寄送原味內衣褲等物給客人。

此外，彭男也指導少女們如何自拍猥褻數位相片或影片，回傳給彭男後，再由彭男傳送給客人，所得大約以少女7成、彭男3成比例拆帳。

法官審酌彭男明知被害少女們心智與判斷能力均未成熟，竟為賺取利潤，招募、媒介、協助她們加入網路商店販賣原味內衣褲，並製造猥褻影片與照片販賣圖利，對少女們身心健康與人格發展造成不良影響，最後依兒少性剝削防制條例判刑2年。

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