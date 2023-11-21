人妻外遇渣男怕不倫戀曝光 被勒索59萬

女方前後匯了58萬9千元給吳男。（路透）

2023/11/21 21:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名人妻，透過網路結交一名小她10歲的吳姓男友，兩人發生親密關係後，男方開始用「我要公開你我戀情」對女方金錢勒索，人妻惟恐婚姻破碎，短短一個月內分9次匯了58萬9千元給吳男，但吳男還覺得不夠，人妻最後覺得自己人財兩失，展開對「渣男」的逆襲，她趁交錢時報警抓男友，並控告對方恐嚇取財，該案經彰化地院審理，今判處吳男10月有期徒刑，並沒收犯罪所得。

判決書指出，人妻和吳男在去年7月20日透過網路交友軟體認識，雙方約出來吃飯，感情迅速加溫，8月19日互許為男女朋友並發生親密關係，但在發生親密關係後，男友以父親出車禍需住院為由向女方借錢，還對女方嗆說「如果不借，我會告訴妳丈夫、父親，你我之間的關係」。

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判決書說，女方惟恐婚姻破裂，先匯2萬，但吳男認為不夠，4天後女方再匯7萬，吳男依然覺得不夠，女方開始向朋友借錢，最後無處可借錢，吳男仍嗆聲「不給錢，要讓妳一無所有、家破人亡」，女方前後共分9次，匯了58萬9千元給吳，女方自認「遇到渣男」，她再也不想被渣男勒索，直接報警逮人，男友卻辯稱「只是要跟女方借錢」，雙方只是單純的借貸關係。

該案經法官調閱2人網路交談的訊息，發現女方一再向男友表示沒有錢，吳男回應「干我什麼事」、「妳要這樣，就一場空吧」、「干我屁事」等語，很明顯被告一味要求女方交付金錢，並非一般借貸對話，證實女方所言屬實。

法官審酌，男子以恐嚇行為索取不法利益，造成女子心生畏懼，法治觀念淡薄，所為實不足取，並審酌其犯後否認犯行，且與女方達成和解後，均未依調解筆錄履行，犯後態度對被害人所造成的損害等等，量處10月有期徒刑，男友恐嚇女方所得現金58萬9千元，經由調解已返還1萬5千元，而剩餘的57萬4千元，屬犯罪所得，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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